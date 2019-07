Tokio? Daleko, uvidím po sezóně, nepředbíhá Strýcová.

Žádná jiná ze současných českých tenistek nehrála Wimbledon tolikrát jako Barbora Strýcová. Třiatřicetiletá hráčka jezdí do All England Clubu od roku 2003, a proto si prostředí a atmosféru jednoho ze svých nejoblíbenějších turnajů už dokáže vychutnat, i zvládat první kola.

V hlavní soutěži dvouhry je plzeňská rodačka pošestnácté a dohromady s čtyřhrou v londýnském tenisovém svatostánku hraje už posedmnácté. Cestou na dnešní první kolo dvouhry tak vnímala slunečný den, krásné zelené kurty a atmosféru.

"Úplně jsme se sama v sobě smála, jak je to nádherný. Tak si to, že jsem tady a pořád hraju a mám šanci hrát další kolo, uvědomuju mnohem víc, než když mi bylo pětadvacet," řekla Strýcová. I díky tomu si poradila s Lesjou Curenkovou z Ukrajiny 6:3 a 6:2 a první kolo zde zvládla podesáté.

Zážitky z Wimbledonu Strýcovou nabíjejí. "Hrozně moc," uvedla. A ač jsou vždy úvodní grandslamová kola stresující, má své nervy víc pod kontrolou. "Myslím, že to umím krotit a na zápas se vlastně těším. Ale je dobré, když tam tréma je. Kdybych z toho nebyla nervózní, tak tady vlastně nemám co dělat," prohlásila.

Na konci každého roku Strýcová v poslední době vždy zvažuje, co dál. I proto Wimbledon prožívá intenzivněji. "Až to nebude, tak budu smutná, že to není. Chci si to užít do posledního dechu, jak je to možné. Je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů, zažila jsem tady skvělé momenty, takže si to fakt užívám," řekla.

Ve Wimbledonu hrála před pěti lety čtvrtfinále, což je její nejlepší grandslamový výsledek. Proto si před turnajem nepřipouštěla, že se jí letos zatím na velkých akcích nedařilo - na Australian Open i na Roland Garros vypadla v 1. kole. "O tomhle jsme nepřemýšlela. Měla jsem výborné tréninky a cítila se skvěle," řekla.

Nehrozilo, že by do Wimbledonu nejela, i když týden před turnajem odstoupila z utkání 1. kola v Eastbourne kvůli bolavé achilovce, s kterou má problém dlouhodobě. "V Birminghamu bylo předtím moc zápasů, navíc i v hale, a otekla mi. Tak jsem si v Eastbourne říkala, že už ne. Nechtěla jsem nic riskovat," řekla Strýcová.

Skoro za rok se uskuteční olympijské hry. Z Ria de Janeiro si Strýcová přivezla bronz ze čtyřhry a byla z her nadšená. O účast v Tokiu ale zatím nepřemýšlí. "To je prostě strašně daleko. Nevím, co bude za dva měsíce. Vůbec to nemám v hlavě. Dohraju tuhle sezonu a pak uvidím, jak se budu cítit, jak na tom budu," řekla.

V druhém kole narazí na zdánlivě přijatelnou soupeřku Lauru Siegemundovou z Německa, 82. hráčku světa, která dnes poprvé vyhrála ve Wimbledonu zápas. "Ale umí všechno. Hraje kraťasy, ty budou na trávě platit. Už mě jednou porazila, ale nechám tam všechno, to je jasný," uvedla Strýcová.