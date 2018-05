Útočník, který pořezal Kvitovou, bral drogy a žil mezi bezdomovci

Tenistka Petru Kvitová si může oddychnout. Pachatel, který ji přepadl před Vánoci na konci roku 2016, již čeká ve vazbě na soud. Kriminalisté nechtějí jeho identitu odtajnit. Deníku Mf Dnes se však podařilo zjistit, že se pravděpodobně jedná o muže, který byl drogově závislý a v minulosti podezřelý z toho, že s dalšími kumpány přepadávali a okrádali důchodce. Už v minulosti byl za stejné prohřešky trestán.

Podobu muže díky identikitu zjistili sousedé z domu v Prostějově, kde se stal incident. "Ta podoba byla, jako když se dívám na fotku. Bylo to až zarážející. Toho muže jsem bezpečně poznala, potloukal se tu po městě s narkomany a bezdomovci," řekla listu sousedka Petry Kvitové. "Už po zveřejnění nám tady všem připomínal mladého muže, který přespával s bezdomovci na Brněnské ulici v tom zchátralém baráku," dodal další soused.

Místo působiště, kde útočník pobýval, je v současnosti už prázdné, se nachází pár bloků od tenistčina bydliště v Jezdecké ulici. Bezdomovci si už našli jiné útočiště. Jde o rozvaliny bývalého armádního areálu, ze kterého zůstaly jen obvodové zdi bez střechy a uvnitř místnosti plné nepořádku. Připomíná je jen všudypřítomný nepořádek, odpadky a ohořelé věci - od pneumatik až po dvířka staré kuchyňské linky, kterými si tu někdo nedávno zatopil. "Toho, co hledáte, znal nejlépe ‚Čert', ale ten už vám nic nepoví. Navíc stejně nevíme, jestli ten jeho kámoš je ten, co to udělal - z nás ho nikdo neznal," rozhodí rukama jeden z bezdomovců a sklepe tabák ze starých vajglů do pytlíku.

Tajemný kamarád útočníka, kterému se kvůli jeho vzhledu přezdívalo Čert, v únoru uhořel. Stejně jako pachatel měl být drogově závislý a bylo mu kolem třiceti let. Právě po tak starém pachateli pátrala od počátku policie. Tomuto věku odpovídá také identikit, který tenistka Kvitová s policisty namalovala po útoku. Zadržený muž má však být podle České televize o mnoho starší - čtyřiapadesátiletý.

"Nikdo věkově tak starý mezi zdejšími narkomany není. Všechno jsou to partičky okolo třiceti let," prozradil jeden ze zaměstnanců protidrogového centra, který narkomany na Olomoucku dobře zná. "Pokud je člověk dlouhodobým uživatelem drog, dochází ke značné devastaci tělesné schránky. Ve čtyřiapadesáti letech by byl troskou," podivil se nad identikitem a údajným věkem pachatele šéf neziskovky Podané ruce Lukáš Hrubý.

Deník MF DNES přišel rovněž s informací, že se policisté zajímali o podezřelého muže už před několika lety, kdy ho podezírali z vloupání a následného okrádání několika seniorů. Starší občany obelstil vždy pod záminkou, že je revizní technik, kontrolor či opravář. Podle všeho se měl pachatel stejným způsobem dostat i k české tenistce 20. prosince 2016 mezi osmou a devátou hodinou ranní. Do bytu se dostal poté, co se představil jako revizní technik, který jde zkontrolovat plynový kotel. V bytě ji však napadl a pořezal na levé ruce, kterou ji pak lékaři čtyři hodiny operovali.

Zranění ji vyřadilo z tenisu na dlouhé měsíce, vrátila se zpět na kurty na French Open 2017, kde došla do druhého kola. Po výborném začátku letošní sezony se pak Petra Kvitové vrátila do elitní desítky světového žebříčku a aktuálně je osmá. Navíc patří ke spolufavoritkám právě začínajícího grandslamového turnaje v Paříži.