Vaněk chce v Kvitové před finále probudit zabijácký instinkt

Trenér Jiří Vaněk se pokusí před finále grandslamového Australian Open dostal tenistku Petru Kvitovou do její tradiční "bubliny", stavu maximálního soustředění, aby se v ní probudil zabijácký instinkt. Zároveň se spolu s kondičním koučem Davidem Vydrou snaží hráčku udržovat mimo kurt co nejvíce v dobré náladě. Osmadvacetiletou Kvitovou čeká v sobotním boji o titul a post světové jedničky v Melbourne Japonka Naomi Ósakaová, loňská vítězka US Open.

Kvitová je hráčka zrozená pro finále, což dokumentuje její bilance 26:7 v zápasech o turnajové trofeje. Většinou v nich má maximálně soustředěný výraz a nevnímá okolí - jak říká trenér, je ve své bublině. "Do té ji zkusíme dostat," citoval Vaňka web WTA.

Ruku v ruce s koncentrací přichází u Kvitové ve finále do hry agresivní tenis. "Když bude v bublině, najde zabijácký instinkt," přitakal Vaněk. Ten poznaly například Maria Šarapovová a Eugenie Bouchardová ve finálových zápasech Wimbledonu. Věhlasné ruské tenistce Kvitová na londýnské trávě v roce 2011 povolila sedm her, Kanaďance o tři roky později jen tři a ve druhém setu uštědřila bezradné soupeřce "kanára".

Citlivá duše české levačky ale potřebuje být především dobře naladěná. Proto ze sebe Vaněk s Vydrou s nadsázkou řečeno dělají klauny. "Snažíme se smát, kde to jde. Neříkáme nesmysly, ale děláme legraci mimo kurt," podotkl Vaněk.

Loni se Kvitové na grandslamech vůbec nedařilo. Na turnajích WTA získala pět titulů, ale na akcích velké čtyřky vypadla dvakrát v prvním kole a dvakrát ve třetím. "Moc na sebe tlačila a chtěla vyhrávat pro lidi okolo sebe," řekl Vaněk.

"Opakuju každý den, že se má zaměřit na sebe a neohlížet se na jiné. Říkám jí, je to na tobě. Jsi dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu a nikdo tě nemá co soudit. Myslím, že už se změnila a bere se osobně mnohem víc vážně," uvedl Vaněk.

Kvitová s Ósakaovou hrají podobným nátlakovým stylem. Pálí razantně vítězné údery a kouč tak nebude vymýšlet speciální taktiku. "Péťa se musí soustředit na sebe, nekoukat na druhou stranu kurtu. Zase by si měla užívat svůj tenis a věřit si. Věřit své síle, o tom to je," řekl Vaněk, který vede Kvitovou od roku 2017.

