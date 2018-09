VIDEO: Neskutečná výměna! 84 úderů. Mahut a Granollers zaváleli

Tak to bylo něco. Daviscupové klání mezi Francií a Španělskem sice už bylo rozhodnuté, diváce přesto nepřišli o závěrečné dvouhry. V jedné z nich navíc došlo k exhibiční vložce, která rozparádila všechny přítomné. Náhradníci Mahut a Granollers totiž odehráli výměnu o čtyřiaosmdesáti úderech. Publikum slušný výkon přivítalo všelijak potleskem, smíchem i pískotem.

Měla to být velká bitva o to největší finále. Oslabení Španělé však v daviscupovém duelu proti Francii nestačili držet krok a už po sobotní čtyřhře v Lille prohrávali 0:3 na zápasy. O vítězi a finalostovi letošníh ročníku Davis Cupu tak bylo rozhodnuto před nedělními dvouhrami. Do nich tak oba týmy bez překvapení nasadily náhradníky.

I přesto se bylo na co dívat. Dvojice Mahut-Granollers totiž pobavila přihlížející fanoušky řadou krásných akcí a úderů. Dechberoucí byla především výměna, jež čítala celých osmdesát čtyři úderů.

Unikátní situace se odehrála hned zkraje vzájemného zápasu a vyvolala u fanoušků řadu různorodých reakcí. Jednu chvíli se smáli, podruhé tleskali. Jiní naopak pískali, protože exhibiční tempo pro ně nebylo přijatelné. Dlouhou válku nervů chtěl nakonec ukončit Granollers, který si naběhl na síť a chtěl soupeře zaskočit přesným a tvrdým úderem.

Mahut však balon doběhl a donutil protihráče chybovat. Zajímavou výměnu tak ovládl právě Francouz. Mohl se ale radovat jen z tohoto mini triumfu, celý duel totiž ovládl Španěl. Zvítězil 2:1 na sety a zajistil pro svou zemi alespoň malé vítězství.