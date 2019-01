VIDEO: Neskutečný úder! Kvitová přehodila soupeřku slabší rukou

Tenisoví fanoušci v Austrálii nevěřili svým očím. Petra Kvitová v těžké situaci vytáhla naprosto nečekaný úder, čímž překvapila nejen soupeřku, ale celý svět. Z těžké pozice pod tlakem zahrála česká hráčka svoji slabší pravou rukou lob, který byl nakonec vítězný.

Když se daří, tak se daří. To si zatím může říkat česká tenistka Petra Kvitová. Na začátku sezony se nachází ve vynikající formě, což pouze dokládají její výsledky na Australian Open. První kolo zvítězila po hodině a sedmi minutách 6:3 6:2. V druhém si počínala ještě lépe, když soupeřku Beguovou vyprovodila v poměru 6:1 a 6:3. "Jsem nadšená ze svého výkonu, všechno šlo dobře," uvedla spokojeně po utkání.

Aby také ne. Diváky bavila svoji přesnou agresivní hrou od základní čáry, čímž dostávala sokyni do úzkých. Rychlý postup ji na víc pošetřil sílu do dalších bojů. V zápase druhého kola se blýskla nečekaným úderem, který ji vynesl až do sestřihu toho nejlepšího v daný den. Za stavu 3:0 a 30:0 dostala Kvitová těžký míček do svého protipohybu. Češka nezazmatkovala, přehodila raketu do slabší pravé ruky a soupeřku luxusně přehodila. Diváci nevěřícně zírali a tleskali.

A right-handed lob off balance 😲 @Petra_Kvitova wins Shot of the Day 👏 #AusOpen pic.twitter.com/C727DxR0eL - Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16. ledna 2019

"Reagovala jsem instinktivně, byla to náhoda," řekla skromně po zápase novinářům. I tento šťastný zásah však dokazuje, v jaké pohodě se česká fedcupová reprezentantka na začátku roku nachází. Po získaném titulu v Sydney míří vysoko i v Melbourne. V další fázi turnaje narazí na Belindu Benčičovou, bývalou světovou sedmičku. Vytasí se Petra opět s nějakou "kulišárnou"?