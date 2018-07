VIDEO: Pojď kamaráde. Byl jsi dobrej. Nadal předvedl velké gesto

Parádní zápas a ještě lepší konec. Čtvrtfinálový mač tenisového Wimbledonu mezi Rafaelem Nadalem a Juanem Martínem Del Potrem nabídl snad vše, co tenisoví fanoušci milují. Dechberoucí výměny, bitvu o každý balonek i krásná gesta. Postup nakonec vyválčil hvězdný Španěl, i Argentinec ale získal velké ovace. Co diváky v závěru duelu zvedlo ze sedadel?

Ten zápas trval takřka pět hodin. Čtvrtfinále mezi Nadalem a Del Potrem muselo diváky hodně bavit. Aby také ne. Oba hlavní aktéři předváděli jeden lepší úder než druhý a předháněli se v tom, kdo diváky okouzlí víc.

Zatímco Argentinec házel na kurtu dokonce i rybičky, Španěl pro míček skočil i mezi diváky a rovněž dvakrát skončil na travnaté ploše. A oba se tahali doslova o každý game. Del Potro sice nejprve prohrával 0:1, když první set ztratil v tiebreaku. Následující dvě sady ale vyhrál. Pomohlo mu i to, že Nadal nevyužil hned tři setboly.

Hrající španělská legenda se však nevzdala jen tak lehce a v utkání skóre na sety opět vyrovnala. Pak čekala dvojici rozhodující sada, jež trvala zhruba hodinu a čtvrt. Z ní nakonec vyšel vítězně Nadal.

Del Potro končil mač v bolestech a na zemi, španělský tenista ale ukázal velký formát. Přešel síť a vydal se svému soupeři popřát k výbornému výkonu. Oba se objali a pak si vysloužili od diváků velký aplaus. Nutno říct, že zasloužený.

After almost five hours, @RafaelNadal is into his 28th Grand Slam semifinal.#Wimbledon pic.twitter.com/I3TduzussK