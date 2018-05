VIDEO: Šarapovová vyzvala Nadala. Byla jsem nervózní, přiznala

Tenisoví fanoušci z Říma jsou v sedmém nebi. Sympatická Ruska Maria Šarapovová si před svým startem na tamním podniku krátce zatrénovala s mužskou jedničkou Rafaelem Nadalem. Parádním výměnám dvou světových hvězd přihlíželo několik desítek příznivců, kteří se dočkali nevšedního zážitku.

Patří mezi největší tenisové osobnosti současnosti. Ruska Maria Šarapovová se po dopingové aféře a z ní plynoucího zákazu dostává zpět do hvězdné formy, Rafael Nadal zase kraluje v mužské kategorii. Nyní si vzájemně změřili síly.

Na otevřenou tréninkovou jednotku, jež se uskutečnila v hlavním městě Itálie, kde startuje turnaj Masters, dorazilo několik desítek nadšenců. A příznivci své návštěvy rozhodně nelitovali, hvězdná dvojice jim ukázala několik povedených výměn.

Jednu z nich poté "Sibiřská siréna" zveřejnila na oficiálním twitterovém účtu, kde ji sleduje bezmála devět milionů uživatelů. "Byla jsem nervózní," napsala ke svému příspěvku. Pohledná hra zakončená nevydařeným forhendem španělského antukového krále rázem obletěla celý internet.

Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l