Výborně! Plíšková porazila Keysovou a v Brisbane slaví titul

Karolína Plíšková poprvé v kariéře obhájila titul na okruhu WTA. Česká tenistka ve finále v Brisbane porazila Američanku Madison Keysovou 6:4, 4:6, 7:5 a stejně jako loni na tamním turnaji zahájila rok vavřínem.

Plíšková vyhrála trofej v Brisbane už potřetí, poprvé to dokázala roce 2017. "Je to pro mě zaslíbené místo, hraje se mi tady skvěle," řekla rodačka z Loun při vyhlášení, se třemi tituly a sedmnácti vyhranými zápasy nejúspěšnější hráčka v Brisbane.

Celkově si připsala 16. turnajové vítězství. Díky tomu si upevnila pozici světové dvojky a druhé nasazené pro blížící se grandslam Australian Open.

V Brisbane slavila titul i Barbora Strýcová. Světová jednička ve čtyřhře uspěla s tchaj-wanskou hráčkou Sie Šu-wej. Ve finále si poradily s domácí Ashleigh Bartyovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou 3:6, 7:6 a 10:8 po odvrácení mečbolu.

Ve vyrovnané finálové bitvě dvouhry plné tvrdých servisů a úderů od základní čáry udeřila Plíšková brejkem v deváté hře. Ve druhém setu šla do vedení na 3:2, ale výhodu neudržela a v desáté hře přišla podruhé o servis i o druhý set.

V rozhodujícím dějství podávala Plíšková za stavu 5:4 na výhru, ale Keysová, semifinálová přemožitelka Petry Kvitové, ještě konec odmítla. Vzápětí ale Plíšková znovu vzala soupeřce servis a čistou hrou utkání uzavřela.

Plíšková titulem zahájila spolupráci s novou trenérskou dvojicí - Venezuelanem Danielem Vallverduem a Ukrajinkou Olgou Savčukovou. "Dani je v Brisbane zvyklý vyhrávat a s Olgou jsem ještě neprohrála, máme druhý titul," připomněla Plíšková, že Vallverdu byl v Brisbane u dvou titulů Brita Andyho Murayho a za pomoci Savčukové loni ovládla premiérový ročník turnaje v čínském Čeng-čou.

Při slavnostním vyhlášení převzala trofej pro vítězku od někdejší světové jedničky Australanky Evonne Goolagongové Cawleyové.

Serena Williamsová vyhrála svůj první turnaj po mateřské

Americká favoritka Serena Williamsová se po třech letech a narození dcery dočkala prvního titulu, celkově již 73. v kariéře. Na tenisovém turnaji v Aucklandu porazila nasazená jednička ve finále krajanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 6:4.

Na double ale Williamsová nedosáhla, s Dánkou Caroline Wozniackou finále čtyřhry prohrály. Své prémie z Aucklandu věnovala americká hvězda do fondu pro oběti zasažené ničivými požáry v Austrálii, jen za singlový titul to bylo 43 tisíc amerických dolarů, tedy téměř milion korun.

"Hraju v Austrálii přes dvacet let a je hrozně těžké sledovat zprávy se všemi těmi požáry. Proto dávám všechny prize money na dobrou věc a do aukce šaty ze zdejších zápasů," řekla bývalá dlouholetá světová jednička, jež během kariéry vydělala přes 90 milionů dolarů, suverénně nejvíce ze všech tenistek.

Osmatřicetiletá Williamsová čekala na trofej od ledna 2017, kdy vyhrála Australian Open. Tehdy už byla těhotná, v září pak porodila dceru Alexis Olympii. Po mateřské pauze hrála finále pětkrát: dvakrát ve Wimbledonu, dvě na US Open a jednou v Torontu, ale úspěšná byla majitelka 23 grandslamových titulů až nyní.

"Je to příjemný pocit, už to bylo dlouho," řekla Williamsová a později zapózovala na kurtu s trofejí i s dcerou v náručí. "Během týdne jsem se každým zápasem zlepšovala. Jessica byla neuvěřitelná soupeřka, byl to skvělý zápas. A úžasné je i to, že tady vůbec můžu být, že jsem zdravá a pořád dělám to, co miluju," dodala.

Proti Pegulaové ztratila servis jen jednou hned v úvodním gamu, pak už měla finále pod kontrolou. Společně s Wozniackou, která se zanedlouho po Australian Open s tenisem rozloučí, v deblovém finále podlehly 4:6, 4:6 americké dvojici Asia Muhammadová, Taylor Townsendová.