Výpadek ji nezastavil. Plíšková si zahraje semifinále

Tenistka Karolína Plíšková porazila za pomoci 14 es ve čtvrtfinále turnaje v Brisbane domácí Ajlu Tomljanovicovou 6:1, 1:6 a 6:1. O účast ve finále bude hrát s Chorvatkou Donnou Vekičovou.

"Byl to zvláštní zápas. Snad nikdy jsem nehrála zápas, v kterém každý set utekl tak rychle, ale je to tady rychlé a to se stává. Rozhodly začátky setů, ty byly důležité. Můžu být spokojená se servisem," řekla Plíšková na kurtu.

Předloňská vítězka turnaje dominovala i díky osmi esům a nervozitě soupeřky první sadě. Ve druhé ale vypadla z rytmu a chorvatská rodačka Tomljanovicová, která v prvním kole vyřadila Kateřinu Siniakovou, se rozehrála. "Postoupila si trochu do kurtu a lépe podávala," řekla Plíšková.

V rozhodujícího setu přidala Plíšková na agresivitě, v úvodu vyhrála 12 ze 13 výměn a rychle vedla 3:0. V dlouhém čtvrtém gamu zvýšila po dalším brejku na 4:0 a zápas jistě dovedla k vítěznému konci za necelou hodinu a půl.

S dvaadvacetiletou Vekičovou má Plíšková pozitivní bilanci 2:1. "Hrály jsme spolu naposledy tříseťák loni v Tokiu. Teď to bude zase v semifinále a v tom nejsou snadné zápasy," řekla nasazená pětka.

Do finále čtyřhry postoupila Květa Peschkeová s Nicole Melicharovou. Česko-americký pár v semifinále porazil světové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou 6:2 a 7:5.