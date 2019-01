Získá Kvitová třetí grandslamový titul?

Vůbec poprvé v historii tenisu měli čeští fanoušci velkou šanci sledovat ryze české ženské grandslamové finále. Jenže zatímco Petra Kvitová potvrdila roli favoritky, Karolínu Plíškovou v semifinále čekal mnohem tvrdší oříšek. Vítězka US Open Naomi Ósakaová, která patří mezi hrstku hráček, které loni prožily raketový vzestup. Japonská "mašina" rodačku z Loun porazila a ve finále se utká s českou lvicí v přímé bitvě o tenisový trůn.

Před branami finále

Petra Kvitová si na své cestě do grandslamového finále počínala suverénně, neztratila ani set. V semifinále proti Danielle Collinsové obě aktérky předvedly nezáživný úvod, jenže v jeho tiebreaku sebevědomá Američanka ztratila nervy. Od té doby si pětadvacetiletá rodačka z Floridy, považována za překvapení turnaje, proti skvěle hrající Češce ani neškrtla.

V třísetovém semifinálovém utkání bojovala i další Češka Karolína Plíšková, jenomže zatímco její soupeřka Naomi Ósakaová skvěle servírovala, Plíšková se do prvního podání ne a ne trefit. Na rozdíl od čtvrtfinále proti Sereně Williamsové, kde se postarala o absolutní senzaci. Právě fungující první servis a chladná hlava dokázaly českou hráčku vrátit zpět do zápasu, který nakonec k údivu celého tenisového světa vyhrála. Bohužel, ne tak proti Japonce, která semifinálové klání ovládla. Nutno podotknout, že zcela zaslouženě.

Ve finále tak uvidíme dvojnásobnou wimbledonskou vítězku proti japonské vítězce US Open. Která hráčka má víc šancí uspět a kromě dalšího zisku grandslamu se vůbec poprvé radovat z usednutí na tenisový trůn?

Forma

Formu mají obě aktérky finále v Melbourne famózní. Kvitová se turnajem řítila jako dračice, která postupně smetla protihráčky. Okamžik nejistoty? Nepřišel. Sama přiznává, že se hrou baví a cítí se dobře. Přestože by proti rodačce z Bílovce, která trpí astmatem, mohlo hrát počasí, téměř čtyřicetistupňová vedra zatím zvládá skvěle. Kvitová naposledy prohrála druhého ledna s Anett Kontaveitovou, od té doby jede na vítězné vlně. Titul ze Sydney jen ukazuje na jedinečnou formu této české lvice.

Japonská hráčka však nijak nezaostává. V Melbourne sice ztratila tři sety, nicméně na své cestě turnajem vyřadila taková jména jako Elina Svitolinová, Anastasija Sevastová nebo Karolína Plíšková. Když pomineme podzimní Turnaj mistryň, kde se jednadvacetiletá hráčka nepotkala s formou, od konce srpna z pětadvaceti odehraných utkání prohrála pouze tři.

Diváci

Melbourne touží po vyrovnané bitvě a těžko říct, na čí straně budou sympatie. Jednadvacetiletá Japonka si přízeň fanoušků získala svým skromným vystupování, sportovním chováním i vtipkováním v pozápasových rozhovorech.

Petra Kvitová platí za nejpříjemnější hráčku na okruhu, a to nejenom pro své soupeřky, ale i pro diváky. Bezprostřední vystupování, milé úsměvy i příběh o těžkém návratu na kurty, který by nevymyslel ani Hollywood. Rozhodně se nedá říct, že by některá z hráček měla trpět nedostatkem sympatií. Diváci pravděpodobně žádné z aktérek "nadržovat" nebudou.

Únava

Možná by se dalo předpokládat, že unavenější hráčkou bude česká lvice. Po získaném titulu v Sydney měla pouhý den na regeneraci, hned vzápětí naskočila do zápasu proti Magdaleně Rybárikové. Jenže jakékoliv pochybnosti o chybějící kondici či fyzické únavě aktuální světová šestka rozmetá každým zápasem. Ani jednou neztratila set, a zatímco semifinálovou bitvu zvládla celkem hladce, Ósakaová si finálovou účast musela vybojovat ve třech setech.

Jenže Japonka po kurtech "lítá jako motorová myš", dobíhá zdánlivě ztracené balony a ještě u toho vypadá, jako by se ani nezapotila. Neúnosná vedra, která v posledních dnech rozpalují Melbourne a pro většinu hráčů jsou nepříjemným protivníkem, japonská hráčka naopak vítá. "Mám ráda teplo," řekla z jednom v rozhovorů.

Servis

Styl obou hráček je celkem podobný. Obě dokážou udržet chladnou hlavu, umí soupeřku pořádně pozlobit přesnými dělovými forhendy k čáře, nicméně jde jim to i z bekhendu. Slabou stránkou české hráčky může být občasné množství nevynucených chyb, plusem pak vyšší míra zkušeností.

Předpověď

Ať se člověk na obě soupeřky dívá z jakéhokoliv úhlu, hodnotí aspekty hry i jiné atributy, které by mohly hrát ve prospěch té či oné, rozuzlení nenachází. Šance jsou padesát na padesát. Rozhodovat bude fungující první servis. Dá se očekávat grandiózní bitva plná dlouhých výměn, o držitelce grandslamového titulu i nové světové jedničce budou rozhodovat detaily. Máme se na co těšit!