V sobotu se na pardubickém závodišti uskuteční přehlídka vítězů Velké pardubické

V sobotu se na pardubickém dostihovém závodišti uskuteční přehlídka některých vítězů Velké pardubické, jejíž 134. ročník se pojede den nato. Dorazit by měla i trojnásobná královna nejslavnějšího překážkového dostihu v Česku Orphee des Blins, informovali v tisové zprávě pořadatelé. Slavnostní akce je součástí oslav 150. výročí od prvního ročníku Velké pardubické. Pořadatelé při této příležitosti rovněž ocení některé významné osobnosti historie Velké.

Přehlídka koní by měla v paddocku začít ve 13 hodin. "Velká pardubická ale není jen o majitelích, trenérech či jezdcích. Je především o koních, kteří na dráze podávají špičkové sportovní výkony a stejně jako lidé okolo nich do toho dávají bojovné srdce. Proto jsme se rozhodli do Pardubic pozvat vítězné koně posledních let a jsme rádi, že nám jejich majitelé vyšli vstříc," uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Některým koním zdravotní stav nebo pokročilý věk nedovolí do Pardubic dorazit. Diváci se však mohou těšit na trojnásobnou vítězku Orphee des Blins, Hegnuse, Theophila či Tzigane du Berlais a možná i některé další.

Celým sobotním programem se bude prolínat ocenění jezdců, trenérů i majitelů, kteří se zapsali do historie Velké pardubické. "Letošní 150. výročí Velké pardubické je natolik významné, že jsme měli potřebu poohlédnout se po její historii a cítili jsme skoro až povinnost poděkovat za vše lidem, kteří pro dostih a jeho věhlas mnoho udělali," poznamenal Müller.

Hned ve dvou kategoriích se do nominace na ocenění dostal legendární Josef Váňa, který Velkou pardubickou vyhrál osmkrát jako jezdec a jedenáctkrát jako trenér. Dostihový spolek ocení také majitele, jejichž koně v novodobé historii Velké pardubické zvítězili nejméně třikrát. Do Pardubic by tak měli přijet Václav Bruna (Peruán), Ivo Köhler (Tiumen), Jiří Trávníček (Orphee des Blins). Oceněný bude rovněž Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, v jehož barvách běhali vítězové slavného dostihu.

Letos se uskuteční 134. ročník Velké pardubické, protože kontinuitu dostihu narušilo nepříznivé počasí v roce 1876, dvě světové války a vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Nejsledovanější dostih v Česku je tentokrát naplánovaný na neděli 13. října. Slavnostní zahájení bude od 11 hodin, samotný závod odstartuje v 16:00.