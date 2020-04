Vedení tenisové federace přijalo snížení platů

Představitelé Mezinárodní tenisové federace (ITF) si v rámci úsporných opatření během koronavirové krize sníží platy. Předseda David Haggerty oznámil, že se vzdá 30 procent platu, ostatní členové vedení budou pobírat o 20 procent méně.

Tenisová sezona je přerušena minimálně do 13. června. ITF uvedla, že musela odložit už zhruba 900 svých turnajů všech kategorií.

Bez náhrady byly zrušeny všechny turnaje ATP a WTA na trávě včetně grandslamového Wimbledonu. US Open by se mělo odehrát podle plánu na přelomu srpna a září, poté by se mohli tenisté vrátit na antuku, na níž se nyní hrát nemůže. Na konec září už pařížští pořadatelé přeložili Roland Garros.