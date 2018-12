Bauer kritizoval servismany, teď se učí. Pohltilo mě to, přiznává

Trojnásobného olympijského medailistu Lukáše Bauera pohltila role šéfa servismanů, které se ujal ve svém týmu pro dálkové běhy na lyžích. Nejvíce kilometrů na běžkách ujede při testování lyží pro své závodníky. Trénování ani závodění mu nechybějí, ale na začátku ledna se chystá na večerní závod v Bedřichově.

Před sezonou obměnil složení servisního týmu a otevřela se otázka, kdo bude servismanům šéfovat. Bauer vzal odpovědnost na sebe. "Hodně mě lákalo do posledního detailu vědět, co se tam dělá, co by se mohlo dělat líp. Na druhou stranu na to koukám i z pozice toho ředitele, že jsme limitovaní samozřejmě financemi," vyprávěl novinářům před Vánoci.

Když ještě závodil, byl známý jako puntičkář, pokud jde o kvalitu lyží. "Mockrát jsem kritizoval servismany a ti se samozřejmě rádi podívají na to, jak se mi daří v téhle pozici," poznamenal. Od svých bývalých servismanů Víta Zahuly a Víta Fouska ale také sbírá zkušenosti. "Rád se učím od předchozích a ostatních. Strašně mě zajímá, jak to dělají jiné týmy, ale nechci kopírovat. Chci si najít vlastní cestu."

Do nové výzvy se vrhl po hlavě. Při testování najíždí spoustu kilometrů, vstává ještě dříve než ostatní servismani, aby jim hned ráno mohl poreferovat o kvalitě sněhu a počasí. "Spoustu věcí dělám určitě víc a iniciativněji, než budu dělat třeba za rok," připustil celkový vítěz Světového poháru z roku 2008.

Před závodem v Livignu byl hrozně nervózní, ale uklidnilo ho, když viděl, že jeho závodníkům jedou lyže stejně rychle jako konkurentům. "Musím říct, že jsem byl až překvapen, jak mě to pohltilo a jak vymýšlím další detaily v tom týmu po té servisní stránce, co se dá vylepšit, jak to dělat jinak," vykládal. Momentálně připravuje projekt, který by chtěl odhalit jako překvapení v polovině ledna na závodě Kaiser Maximilian Lauf v rakouském Seefeldu.

Přípravy mu zabírají tolik času, že mu ho na běžky zbývá jen minimum. Po kariéře vrcholového sportovce se jednačtyřicetiletému Bauerovi nestýská. "Možná si na sebe navaluju ještě víc věcí, aby mě opravdu nemrzelo, že už nejsem ten závodník. Na druhou stranu tomu tréninku jsem dal letos opravdu minimum. Myslím, že první, nejdéle druhý kopeček by mi ukázal, že jsem se rozhodl jít jinou cestou a touhle cestou už aktuálně jít nemůžu," řekl.

Na začátku ledna ale bude startovat na Bedřichovském Night Light Marathonu, který se běží potmě s čelovkami. Jde o úvodní podnik seriálu Ski Tour, do kterého patří i Jizerská padesátka. "Věřím, že je to skvělý závod nejen pro špičkové sportovce, ale i pro ty, kteří si chtějí užít tu skvělou atmosféru za svitu měsíce. Já už pomaličku přecházím do této kategorie, byť jakmile dostanu startovní číslo na hruď, budu dělat všechno pro to, abych byl v cíli o něco dřív," plánoval Bauer.

Lyže si bude připravovat sám, ale rozhodně tomu nehodlá věnovat tolik pozornosti jako u těch závodních. "Moje ambice už nejsou vrcholové, takže ne že to odfláknu, ale vezmu si jeden vosk a dám to tam. A pak se s tím popasuju."

V českých barvách by se mohlo jméno Bauer za několik let v běžecké stopě znovu objevit. Bauerův čtrnáctiletý syn Matyáš totiž patří do republikové špičky ve své věkové kategorii. "Jestli já jsem hodně prožíval to lyžování, tak jsem slabý odvar toho, co předvádí náš synátor. Hodně tím žije," prozradil Bauer.

Svého potomka podporuje, ale zároveň také brzdí. "Vidíme se v něm hodně. I v dceři, Aneta taky hodně lyžuje a je velmi šikovná. Ale spíš jsme takoví ti trapní rodiče, že první je škola a až když má hotovou školu, tak se můžeme bavit o lyžování," dodal.