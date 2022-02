Černý den pro český biatlon, štafeta závod nedokončila, vyhráli Norové

Čeští biatlonisté byli ve štafetě na hrách v Pekingu po čtyřech trestných kolech dostiženi a závod nedokončili. Klasifikováni jsou na 19. místě, a dopadli tak nejhůře v olympijské historii. Reprezentační tým doplatil na nevydařený první úsek Jakuba Štvrteckého, který se po dvou trestných kolech propadl na poslední 21. pozici. Závod vyhráli Norové před Francií a Ruskem.

Mikuláš Karlík na druhém úseku vytáhl štafetu o dvě příčky výše, po dalších dvou trestných kolech Adama Václavíka však byli Češi dostiženi o kolo a finišman Michal Krčmář se na trať vůbec nedostal. Biatlonisté tak nenavázali na sedmé místo z předchozích her v Pchjongčchangu.

"Jestli jste sedmnáctí, nebo devatenáctí, nebo vás stáhnou na dvacátém místě, je už jedno. Ten závod byl tak špatný, že z toho může být člověk jen zklamaný. Je to bezmoc, beznaděj, protože jsme si sem pro tyhle místa nepřijeli," řekl Radiožurnálu šéftrenér Ondřej Rybář.

O norské zlato se postarali Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjastat Christiansen. Laegreid přitom absolvoval jedno trestné kolo. V závěru Norové využili chyb do té doby vedoucího Eduarda Latypova, který musel na dvě trestná kola. Rusové nakonec dojeli třetí za stříbrnými Francouzi. Obhájci zlata Švédové byli pátí.

Závod se kvůli obavám z mrazu uskutečnil o dvě a půl hodiny dříve oproti původnímu programu. Na trati v areálu Čang-ťia-kchou přesto panovaly teploty kolem minus 15 stupňů Celsia.

Českým reprezentantům se naděje na úspěch rozplynula hned po první střelbě. Štvrtecký nedokázal ani se třemi náhradními náboji sestřelit poslední terč a propadl se po trestném kole na poslední příčku. Rodák ze Vsetína se nevyhnul penalizaci ani po stojce a při předávce biatlonisté uzavírali celé pole s více než tříminutovou ztrátou na čelo.

"Ta ležka odepsala celou štafetu. Mohlo se to dostřelit za jedna a nebyl by to žádný průšvih. Kuba tam ale ztratil náboj, hledal ho, dobíjel, sbíral. Rány pak byly daleko a myslím, že absolutně odešel hlavou. Závod byl v tu chvíli pryč a prakticky jsme skončili dřív, než jsme začali," doplnil Rybář pro Českou televizi.

Karlík se sice trestným kolům vyhnul, kvůli pěti dobíjením však zůstával dlouho poslední. Teprve až v závěru předstihl soupeře z Estonska a Slovenska a byl devatenáctý. Dvaadvacetiletý rodák z Ústí nad Orlicí zaznamenal sedmý nejrychlejší úsek.

"Snažil jsem se na ztrátu nemyslet, dojíždět to v prvním kole a zahltit se. Dvě netrefené rány a dobíjení jsem nezvládl. Střelecky jsem si to představoval úplně jinak," řekl Karlík. "Za běžeckou formu jsem rád, ale to mi v biatlonu na nic není, když to nechám na střelnici," doplnil.

Václavík vleže nemusel dobíjet a poskočil na 17. místo. Po stojce mu však zůstaly dva terče a znovu se propadl. Následně jej předjel vedoucí Latypov a pro Čechy závod skončil.

Bronzový medailista ze stíhacího závodu Latypov měl v čele před poslední položkou náskok téměř minuty (59,3), jenže tíhu okamžiku neunesl a musel na dvě trestná kola. Ke zlatu tak pomohl Norům, kteří ještě v polovině závodu ztráceli na čelo minutu a 47 vteřin.

"Snažil jsem se nejdříve počkat, ale pak jsem pochopil, že musím zrychlit. Přišel poryv větru a necítil jsem se dobře. Nekoncentroval jsem se, jak jsem měl. Tohle všechno vedlo k mým chybám. Snažil jsem se to ještě změnit, ale už tam byl psychologický efekt," přiznal Latypov.

Trojnásobný vítěz Světového poháru Johannes Thingnes Bö získal po smíšené štafetě a sprintu na hrách v Číně třetí zlato. K tomu má ještě bronz z vytrvalostního závodu. Francouzský finišman Quentin Fillon Maillet má ještě o jednu medaili více: před úterním stříbrem byl druhý ve sprintu a smíšené štafetě a vyhrál také vytrvalostní a stíhací závod.

Biatlonový program pokračuje ve středu štafetou žen.