Charvátová zajela skvělý masák, Eckhoffová má zlatý hattrick

1. Eckhoffová (Nor.) 38:52,8 (2), 2. Wiererová (It.) -1:24,9 (2), 3. Perssonová (Švéd.) -1:25,1 (1), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -1:35,6 (4), 5. Herrmannová (Něm.) -1:43,0 (4), 6. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -1:43,6 (2), 7. Bescondová (Fr.) -1:45,0 (1), 8. Preussová (Něm.) -1:45,2 (2), 9. Hauserová (Rak.) -1:46,9 (2), 10. Brorssonová (Švéd.) -2:03,8 (2), 11. Charvátová -2:09,2 (3), ...15. Kristejn Puskarčíková -2:28,7 (3), 22. Davidová(všechny ČR) 3:29,9 (6). Průběžné pořadí SP (po 7 z 24 závodů): 1. Wiererová 304, 2. Eckhoffová 287, 3. Tandrevoldová (Nor.) 282, 4. Braisazová 234, 5. Simonová (obě Fr.) 213, 6. Häckiová (Švýc.) 189, ...9. Davidová 180, 25. Charvátová 110, 26. Kristejn Puskarčíková 109, 44. Jislová (ČR) 40.