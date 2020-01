Čistá střelba svátkem. Co se děje s českým biatlonem?

Radostné ódy na fakt, že si biatlonisté z malé české zemičky namazali soupeře na chleba, už dávno utichly. Po odchodu Gabriely Koukalové, která oblíbený sport v tuzemsku zviditelnila, to ještě nevypadalo nijak černě. S dalšími a dalšími závody se však ukazuje, že opětovná "biatlonmánie" v Česku nejspíš jen tak nepropukne.

Přitom se jen těžko hledá důvod nezdaru. Servis dřív fungoval na výbornou, stejně tak střelnice závodníkům sedla, minely byly spíš výjimkou, nikoliv pravidlem. Když se letos dresy českých barev blíží na stadion, fanoušek trne, kolikrát se bude kroužit tentokrát. V letošní sezóně jsou čisté střelby bohužel k vidění minimálně, zato výbuchů je až enormně. Biatlonisté to nezachrání ani rychlým během, časy atakující ty nejrychlejší se v posledních kláních téměř nevyskytovaly. Co se s tuzemským biatlonem děje?

Mírný posun vzhůru je snad jen u Lucie Charvátové a to navzdory faktu, že je šestadvacetiletá rodačka z Vrchlabí pověstná svou mizernou střelbou. Vyjma výbuchu v pátečním vytrvalostním závodě, kde nasbírala neuvěřitelných osm omylů, se v posledních třech individuálních závodech umístila ve třicítce. Letos navíc vybojovala šestou příčku ze sprintu, v Annecy jí těsně utekla elitní desítka ze závodu s hromadným startem. Charvátová má však alarmující bilanci na střelnici, se kterou jen těžko může spoléhat na větší konzistentnost.

Naději do budoucna je Markéta Davidová, která se však v posledních závodech nečekaně trápí. "Jsem aktuálně v takovém rozpoložení, že jsem si nemohla dovolit moc zaváhání při střelbě, jenže na stojce mi scházela stabilita," přiznala po pátečním vytrvalostním závodě, kde skončila na devětatřicátém místě.

O Davidové se často mluví jako o nástupkyni Koukalové, sama třiadvacetiletá rodačka z Janova nad Nisou se s tímto porovnáním neztotožňuje. Můžou to být právě přehnaná očekávání namlsaných fanoušků, která "Makule" svazují nohy. Češka však do sezóny vstoupila dobře, dva bronzy ze sprintu v Östersundu a Annecy nejsou špatnou vizitkou. Od té doby však zůstává za očekáváním, jednasedmdesáté místo z Rupholdingu a čtyři minely v dvoupoložkovém závodě je velmi špatnou ukázkou aktuální formy české závodnice.

Eva Kristejn Puskarčíková jezdí stabilně kolem dvacátého místa, rodačka z Harrachova se může pyšnit vcelku obstojnou střelbou. Jenže s během to není tak veselé, jak je u "Evika" zvykem. Devětadvacetiletou zkušenou biatlonistku navíc potrápila viróza, v Rupholdingu nenastoupila do žádného závodu, prodělaná chřipka se navíc projevila i v pátečním vytrvalostním závodě v Pokljuce. A je to právě zdraví, které dělá českému týmu jedny z nejhlubších vrásek.

Nejzkušenější česká závodnice Veronika Vítková se před sezónou pilně připravovala s českým týmem, právě jednatřicetiletá rodačka z Vrchlabí měla být po odchodu Koukalové tahounkou. Jenže hned první zastávka v Östersundu ukázala, že se zkrátka nemůže chytit. Pětačtyřicáté místo ve sprintu plus nedojetý vytrvalostní závod donutil trápící se Vítkovou ke stáhnutí se ze závodní bílé stopy. Hlava by moc chtělo, jenže tělo je unavené. "Je ubíjející, když mi po pár stech metrech dojdou síly a vím, že to nejsem já," nechápe Vítková velký výpadek. Už v přípravě nebyla stoprocentně fit, stejně tak jako kolega Ondřej Moravec. Teď je otázkou, zda se tělesná schránka Vítkové uzdraví a dokáže opět bojovat s nejlepšími.

A jak to tak vypadá, český tým zdravotní trable neopouští, do ženské štafety nezasáhne nemocná Jessica Jislová.

Muži na tom nejsou o nic lépe

Ani pohled na český mužský biatlon bohužel není nijak optimistický. Michal Krčmář v loňské sezóně trápil ta největší jména na trati, letos se bohužel trápí on sám. Zatím nejlepším výsledkem rodáka z Vrchlabí je deváté místo v závodu s hromadným startem v Rupholdingu, výjimkou však nejsou ani výsledky ve druhé polovině startovního pole. Jednašedesáté místo a pět omylů na střelnici je poslední výsledek "Bimba" z Pokljuky, což je daleko za očekáváním sympatického závodníka.

Ondřej Moravec v červnu oslaví šestatřicáté narozeniny, dá se tedy očekávat, že už před sebou moc sezón v závodním poli nemá. A nutno dodat, že si nevede nijak špatně, ve Světovém poháru se vejde do třicítky, patří mu sedmadvacátá příčka. Trojnásobný medailista ze Soči udělal pro český biatlon velký kus práce, na trati i střelnici nejvíc řádil v dobách slávy Gabriely Koukalové. Rodák z Ústí nad Orlicí dobře střílí, běžecky to nicméně není to pravé ořechové.

Příslibem do budoucna může být Jakub Štvrtecký, kterému se občas povede vyčistit střelnici a pak je z toho solidní výsledek, kdy se benjamínek týmu vmáčkne do elitní dvacítky. Aktuálně mu patří pětačtyřicátá příčka, svou budoucnost v biatlonu má však stále před sebou. Letos to však na atak těch nejlepších moc nevypadá.

Doufejme, že se skomírající forma českých biatlonistů zlomí před mistrovstvím světa v Anterselvě. Koneckonců, nebylo by to poprvé ani naposledy, kdy se v sezóně závodníkům nedařilo a svoji vrcholnou fazónu předvedli právě na šampionátu.