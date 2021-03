Davidová vidí stále rezervy, na zlato z MS ale bude pyšná

Spokojená s titulem mistryně světa, ale stále si vědomá svých rezerv, byla po skončení sezony česká biatlonistka Markéta Davidová. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka uzavřela v neděli letošní působení ve Světového poháru na celkovém 11. místě a díky zisku 649 bodů dosáhla na nejlepší umístění v kariéře. Věří, že v příštím ročníku, jenž bude gradovat olympijskými hrami v Pekingu, bude ještě lepší.

"Jsem spokojená, že jsem si vylepšila procenta střelby, ale můj cíl byl i trochu vylepšit rychlost, což se úplně nekonalo. Ráda bych se tedy do budoucna pohnula i v tomhle. Na druhou stranu se však titul mistryně světa nesbírá na potkání, takže jsem ráda, že to vyšlo zrovna na vrchol sezony," řekla Davidová v rozhovoru.

Závodnice z Janova nad Nisou měla doteď ze světových šampionátů jen loňský bronz ze smíšených štafet. Na stupně vítězů ale útočila pravidelně během celé zimy a skončila v závodech SP sedmkrát v nejlepší desítce. Dočkala se nakonec v únorovém vytrvalostním závodě na MS v Pokljuce, kde se jí podařilo sestřelit všech 20 terčů a čtyři roky po triumfu Gabriely Soukalové v Hochfilzenu se stala další českou zlatou medailistkou.

Byly to zároveň jediné biatlonové české stupně vítězů v této sezoně. "Ještě jsem nad tím neměla moc času přemýšlet, ale asi to bude fakt úspěch," žertovala. "Neumím se sice moc chválit a chlubit, ale myslím, že za nějakou dobu budu na sebe pyšná, že jsem to dokázala," vyprávěla Davidová, která ale ani teď po sezoně kvůli aktuálním vládním opatřením žádnou oslavu nechystá. "Když jsem přijela z MS, dostala jsem nějaký dort, nicméně žádná další oslava nebyla. Už se ale těším, až se budu moct vidět s rodinou a ukážu jim alespoň medaili," doplnila talentovaná biatlonistka.

Po mistrovství světa ještě absolvovala dva podniky v Novém Městě na Moravě a závěrečný díl ve švédském Östersundu. V domácím prostředí se ale už potýkala se stupňující se únavou a při následném finiši ve Skandinávii zase zaskočila ženský tým střevní viróza.

"To mě mrzí, protože si myslím, že jsme ještě byly s holkami připravené zabojovat a navázat na dobré úspěchy celého týmu z Nového Města na Moravě. Musíme si to tedy nechat na příští rok," řekla Davidová a vyjádřila se i k problémům s ne vždy ideálně skluznými lyžemi, které ji ke konci sezony trápily. "Nad tím se musíme všichni zamyslet. Nicméně od toho máme kolem sebe tým, aby to vyřešil a já se mohla soustředit na závody," podotkla biatlonistka.

Do budoucna proto spatřuje výhodu, že se v tomto ročníku pohybovala častokrát v čele a získávala zkušenosti v boji s absolutní špičkou. Od dalších možných medailí ji občas dělily sekundy nebo chyby na závěrečných položkách. "Snad to tedy někdy dokážu proměnit ve svou výhodu. Chci se dál ve všem zlepšovat a přeji si, aby se mé výkony posouvaly nahoru. Ráda bych měla víc závodů, se kterými budu spokojená," přála si Davidová.

I tak ale byla v rámci SP nejvýše hodnocenou Češkou a po Bělorusce Dzinaře Alimbekavové a Norce Ingrid Tandrevoldové byla klasifikována jako třetí nejlepší závodnice do 25 let. Vzhledem k letošnímu titulu mistryně světa bude proto patřit i k hlavním domácím nadějím pro olympijské hry 2022 v Pekingu.

"Myslím, že se to ale nedá takhle říct. Každý závod je jiný, stejně jako sezona. Samozřejmě se budu chtít co nejlépe připravit a uvidíme, jak to půjde. Pořád je ale vše poměrně daleko," uvedla Davidová a dodala, že nyní bude chtít během příštích týdnů dohnat studium veteriny. "Hlavní náplní teď bude škola, kde bych ráda odstátnicovala. Takže se teď vrhám do svého druhého života," uzavřela s úsměvem Davidová.