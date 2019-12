Francouzi řádili v Östersundu, čtyři Češi dojeli na bodech

Ondřej Moravec skončil jako nejlepší z českých biatlonistů sedmnáctý ve vytrvalostním závodu Světového poháru v Östersundu. Michal Krčmář si slušně rozjetý závod pokazil na poslední střelecké položce a obsadil 29. místo. Bodovali i 32. Jakub Štvrtecký a 40. Michal Šlesingr.

Francouzskému podvečeru ve švédském středisku vévodil Martin Fourcade, který oslavil již 77. individuální triumf v seriálu. Druhý skončil den po osmadvacátých narozeninách Simon Desthieux, třetí byl Quentin Fillon Maillet a čtvrtý Emilien Jacquelin.

Moravec z dvaceti ran chyboval jen jednou, ale pomalejší běžecký čas mu stačil na 17. místo, které v tomto závodu obsadil v Östersundu i před třemi lety.

Krčmář měl dvacítku dobře rozjetou. Po třech položkách byl osmý, ale na závěrečné stojce minul poslední tři rány. "Začal jsem před položkou přemýšlet o závodu, že by nemusel být špatný, když to odstřílím čistě, a to je cesta do pekel. Nedokázal jsem se zkoncentrovat. Pětačtyřicet minut se dřu a pak to za půl minuty zahodím. Opravdu mě to štve," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu v České televizi.

Českým biatlonistům se na náročné trati, změklé po oteplení, nedařila střelba vstoje. Z šestnácti trestných minut, které česká pětice nepřesnými výstřely nabrala, jich čtrnáct pocházelo z ran vypuštěných vstoje.

Fourcade minul jen jednou a měl nejrychlejší běžecký čas. Desthieux rovněž chyboval jednou a Fillon Maillet byl třetí i s třemi minutami navíc.

Ve čtvrtek budou závodit ženy na 15 km, startují v 16:20. Českou nadějí bude Markéta Davidová, třetí z nedělního sprintu. V minulé sezoně stála po vytrvalostním závodu na stupních vítězů dvakrát, pokazila ho jen na MS právě v Östersundu.