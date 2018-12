Koukalová se zase projela na běžkách, míří do Nového Města

Loňská královna českého sportu Gabriela Koukalová by ráda v neděli vyrazila do Nového Města na biatlon. Před dvěma lety před domácím publikem slavně triumfovala v závodě s hromadným startem, tentokrát chce jen fandit. Mistryně světa ve sprintu z roku 2017, která minimálně prozatím vrcholový sport opustila, se po dlouhé pauze projela na běžkách v Bedřichově.

Když loni přebírala cenu pro nejlepší sportovkyni roku 2017, řešila se její bolavá lýtka a olympijská účast. Koukalová o tom tehdy nehovořila, ale i dnes se jí vybavilo, jak těžké chvíle před rokem v pražském hotelu Hilton prožívala. "Hrozně to uteklo. Je neskutečné, že už je to rok. Bylo to hrozně nepříjemné. Teď už bych řekla, že mi to tak nepříjemné není, což je docela příjemný posun," svěřila se.

Když na sociální sítě nedávno dala fotografie a videa z posilovny, objevily se spekulace o jejím možném návratu k biatlonu. "Víc lidí se mě na to ptá. Spousta lidí mi říká, že by to byl i docela dobrý nápad, ale já osobně o tom nejsem tak úplně přesvědčená. Ale člověk by nikdy neměl říkat nikdy," reagovala.

Sportovat začala hlavně proto, že její tělo po měsících nečinnosti strádalo. "Už jsem začínala mít trochu problémy se zády, protože já jsem jedenáct měsíců nehla ani brvou. Ten svalový tonus je něco, co velmi rychle člověk ztratí. Dostat to zpátky není taková legrace, jak jsem zjistila," řekla.

Příjemně ji překvapilo, jak dobře jí to dnes šlo poprvé na lyžích. "Spousta lidí mě ve stopě poznala a volala na mě: 'Vám to ještě furt jde?' Já už jsem v tu chvíli měla mdloby, protože ta fyzička už není taková, jaká bývala. Nechtěla jsem se nechat zahanbit, tak jsem dělala, že jsem hrozně hustá, že mi to jde," vyprávěla.

Lýtka ale ještě nemá úplně v pořádku. "I při normálních činnostech, jako jsou třeba dlouhé procházky, tak cítím, že v těch nohách mám takovou tenzi. Neumím si to vysvětlit. Možná si to tělo pamatuje všechno z minulosti a možná se ještě brání."

V posledních měsících se věnovala hlavně dostavbě domu, do kterého se s manželem nedávno přestěhovali, a rozjezdu nadace zaměřené na poruchy příjmu potravy. Celý rok 2018, v němž se na jaře ocitla v centru pozornosti po vydání životopisné knihy Jiná, považuje za obrovskou školu. "Vážím si toho, že jsem to zvládla. Myslím, že to byla škola života se vším všudy. Nelituju ničeho, co se stalo, určitě bych nic neměnila."

Zjistila, jak těžký je přechod z vrcholového sportu do běžného života. Naučila se starat se sama o sebe a nespoléhat na ostatní. "Zapsala se mi spousta zkušeností, na které bych nepřišla jen tak, kdybych zůstala při svém bývalém povolání. Musela bych třeba spoustu let čekat. Je to obsáhlá kapitola toho, co se ten sportovec musí naučit, když vystoupí z toho sportovního světa," popisovala vítězka Světového poháru z roku 2016.

Před třemi dny to byly přesně dva roky, co v Novém Městě na Moravě před nadšenými diváky na zaplněných tribunách projížděla cílem jako vítězka závodu s hromadným startem. Nyní se chystá vrátit na "místo činu". "V neděli bych tam chtěla být, takže budu fandit v první řadě," prozradila.