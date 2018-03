Krčmář: Medaile z olympiády si cením, pořád se ale chci zlepšovat

Biatlonista Michal Krčmář má za sebou díky olympijskému stříbru ze sprintu z her v Pchjongčchangu životní sezonu. Na druhou stranu si uvědomuje, že má nedostatky a do budoucna na čem pracovat.

"Medaili z olympiády moc sportovců nemá. Toho si neskutečně cením, ale mám chuť se dál zlepšovat. Vidím na sobě nedostatky a to mě žene, abych posouval své hranice," řekl Krčmář při sobotním loučení se zimou v Jablonci nad Nisou. "Samozřejmě vím o nedostatcích. Nechci, aby to vypadalo, že žiju z toho, že se povedla olympiáda. Vím, kde jsou rezervy, ví to rovněž trenéři a na to se chci soustředit."

Olympijským hrám v Koreji podřídil uplynulou zimu na úkor Světového poháru. "Svěťák jsem na rovinu uzavřel po prosinci a veškerou energii jsem vrhl na olympiádu. Tam jsem směřoval veškeré psychické a fyzické úsilí a nejen ta stříbrná medaile, ale i sedmé místo z vytrvalostního závodu si moc považuju," řekl.

Konečně se mu podařilo vyladit na velké akci formu hned od prvního startu, což mu v minulosti nešlo. "To mě těší a dodalo mi sebevědomí, že se po pauze dokážu vyladit na první závod. Po Vánocích jsem přijel do Oberhofu, byl osmý a ověřil jsem si, že po pauze dokážu zajet kvalitní závod a to se mi povedlo i na olympiádě. Na to jsem letos přišel a trochu člověk věděl, jak se na to nachystat," popsal Krčmář.

Ideálně mu v Pchjongčchangu nevyšla stíhačka ani závod s hromadným startem. Hodně ho mrzel výkon ve štafetě mužů. "Nepomohl jsem k lepšímu výsledku. To je taková kaňka na té olympiádě, ale jinak odcházím se vztyčenou hlavou," hodnotil.

Příští rok chci být stabilnější, tvrdí Krčmář

Ve Světovém poháru byl nejlépe pátý ve vytrvalostním závodu v Oberhofu. Do desítky se celkem vešel čtyřikrát. "Doteď jsem stoupal postupně pořád nahoru a nyní extra nárůst oproti loňské sezoně nebyl. Bylo to víc nahoru dolů, z toho bych si chtěl vzít ponaučení a být příští rok stabilnější," plánoval sedmadvacetiletý rodák z Vrchlabí.

Po osmi letech končí v roli šéftrenéra Ondřej Rybář. Podle Krčmáře bude výrazně chybět, ale biatlonista věří, že v systému zůstane. "A vím, že kdybych byl někdy v krizi, tak díky našemu vztahu můžu zvednout telefon a i kdyby u biatlonu nebyl, tak pokud to bude v jeho silách a možnostech, tak mi pomůže," řekl Krčmář.

Realizační tým biatlonistů se možná promění výrazně. "Je čas okysličit," míní Krčmář. Nebránil by se ani zahraničnímu trenérovi, kterého může svaz angažovat. "Byl by to nezávislý člověk, který přijde a nebude ničím ovlivněný," uvedl. Opatrný byl v případě specialisty z ciziny na střelbu. "Protože ta je o spoustě detailů a jazyková bariéra, i když třeba Michal Šlesingr umí výborně anglicky, tam vždycky bude," uvedl.

Po olympijské sezoně je čas na odpočinek. Krčmář má cestování dost a těší se na čas strávený doma. "Deset měsíců jsme v tašce na cestách, tak se těším, že se probudím, nebudu muset nic balit a budu mít den po svém," plánoval. Znovu vyrazí i do lázní do Luhačovic na týdenní pobyt. "Zregenerovat. Už jsem tam byl na podzim a dýchlo to na mě atmosférou, kdy nikdo nikam nespěchá, člověk není ve stresu. Může se tam vyřadit ze své šestky na čtyřku, trojku a mít svůj klid," usmál se.