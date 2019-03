Němec Peiffer má titul z dvacítky, Krupčík byl v druhé desítce

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Peiffer (Něm.) 52:42,4 (0 trest. minut), 2. Iljev (Bulh.) -1:08,7 (1), 3. T. Bö (Nor.) -1:09,1 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -1:35,7 (1), 5. Hofer (It.) -1:53,2 (2), 6. Desthieux (Fr.) -1:54,0 (3), 7. Garaničev (Rus.) -1:56,5 (1), 8. Christiansen -1:59,2 (0), 9. J. T. Bö (oba Nor.) -2:00,8 (3), 10. Doll (Něm.) -2:03,5 (3), ...22. Krupčík -3:47,3 (2), 23. Krčmář -3:50,9 (2), 35. Šlesingr -5:12,9 (2), 37. Moravec (všichni ČR) -5:30,4 (4). Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. J. T. Bö 128, 2. Christiansen 118, 3. Birkeland (Nor.) 97, 4. Peiffer 88, 5. Loginov (Rus.) 87, 6. Desthieux 87, ...20. Krupčík 48, 23. Krčmář 44, 57. Moravec 15, 66. Šlesingr 6. Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1082, 2. Loginov 753, 3. Desthieux 723, 4. Fillon Maillet 721, 5. M. Fourcade (oba Fr.) 634, 6. Peiffer 628, ...17. Krčmář 353, 28. Moravec 251, 44. Krupčík 123, 69. Šlesingr 28.