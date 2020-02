Senzační Charvátová! Na MS vybojovala bronz ve sprintu

Biatlonistka Lucie Charvátová šokovala bronzem ve sprintu na mistrovství světa. Česká reprezentantka, jejímž maximem ve Světovém poháru dosud bylo páté místo ze sprintu v prosinci 2015 v Hochfilzenu, dnes v italské Anterselvě nestačila jen na vítěznou Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou a Američanku Susan Dunkleeovou. Česko tak má po překvapivém bronzu ze čtvrteční smíšené štafety další nečekanou medaili na tomto MS.

"Já jsem šťastná, já jsem nadšená, nechce se mi uvěřit, že to klaplo v nejdůležitější moment sezony. Je to nádherný pocit a doufám, že si to takhle udržím. Já jsem dneska byla v jiném rozpoložení, mně se hlavou vůbec nic nehonilo. Myslím, že takhle by měl vypadat biatlonový závod, že se hlavou nehoní žádné myšlenky," rozplývala se Charvátová po životním úspěchu.

Charvátová udělala jen jednu chybu vleže, stojku pak zvládla čistě za 22 vteřin a měla třetí nejrychlejší střelecký čas ze všech závodnic. "Když jsem přijížděla na stojku a vzala jsem si svoji flintu, cítila jsem z ní takovou určitou sílu. Že dneska se mi drží dobře, že by to mohlo padnout," popsala novinářům.

Do posledního kola vyjížděla na druhém místě. "Když jsem to slyšela, nechtěla jsem tomu věřit. Snažila jsem se rozvrhnout síly, to jsem udělala, ale i tak jsem na konci zjistila, že nemám z čeho brát. Bylo to hodně těžké kolo," řekla.

Cílem projela třetí a padla na zem vyčerpáním. "Nestává se mi to často, ale sotva jsem mohla popadnout dech. Nechala jsem tam úplně všechno, co ve mně bylo, a myslím, že v pravý okamžik mé celé kariéry," řekla. Žádná z dalších soupeřek už nebyla rychlejší. Bronz uhájila o 4,3 sekundy před Ukrajinkou Olenou Pidhrušnou.

Na vítězku ztratila 21,3 sekundy a s tímto odstupem vyrazí do nedělní stíhačky. "Už nebude potřeba si něco dokazovat. Neznamená to, že bych teď měla být víc pod tlakem. Já si to už fakt můžu užít a nemám žádný speciální plán, jak se na neděli připravit. Bude teď náročné to všechno vstřebat, budu nervózní, ale zároveň budu moci vystartovat z pozice, o které se mi mohlo vždycky jen zdát," řekla Charvátová.

Naopak bronzové medailistky ze čtvrteční smíšené štafety Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová nenavázaly na den starou přesnou střelbu. Kristejn Puskarčíková minula dvakrát a obsadila 24. pozici. "Jedna plus jedna je moc," řekla Kristejn Puskarčíková.

Davidová jela tři trestná kola, dvě z toho po stojce. "Nebyly větrem. Může to být tím, že jsem blbě stála, že to do mě šilo ze všech stran. Ale snažila jsem to nevnímat," řekla Davidová, které se na ledovaté trati nejelo dobře a skončila sedmatřicátá.

Do nedělního stíhacího závodu po čtyřech trestných kolech nepostoupila Jessica Jislová, která byla sedmdesátá.

Vítězná Röiselandová získala první individuální medaili na mistrovství světa. Devětadvacetiletá Norka byla stříbrná ve sprintu na ZOH 2018 v Pchjongčchangu, ale ze světových šampionátů dosud měla ve sbírce jen čtyři zlata ze štafet.

Překvapivé bylo stříbro čtyřiatřicetileté Dunkleeové. Vicemistryně světa ze závodu s hromadným startem v roce 2017 po bezchybné střelbě útočila na vítězství, ale v posledních stovkách metrů jí došly síly a nakonec na Röiselandovou ztratila 6,8 sekundy.

Selhala vedoucí žena celkového hodnocení Světového poháru Tiril Eckhoffová, jež se šesti chybami obsadila 59. příčku a jen těsně se dostala do stíhačky. Vyrazí s více než dvouminutovou ztrátou na Röiselandovou.

Nedařilo se ani obhájkyni stříbra Ingrid Landmark Tandrevoldové, která po skončení kariéry šampionky Anastasie Kuzminové a bronzové Laury Dahlmeierové závodila jako jediná z loňských medailistek. Po nule vleže trefila jen jeden terč vestoje a skončila sedmapadesátá.