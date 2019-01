Šlesingr nepojede ani v Oberhofu, ze sestavy vypadl Václavík

Českým biatlonistům bude i tento týden v Oberhofu chybět Michal Šlesingr, který kvůli zraněným zádům přišel už o předvánoční Světový pohár v Novém Městě. Z elitního týmu pro nejbližší akci vypadl také Adam Václavík, který místo toho pojede IBU Cup. Po nemoci se vrací Tomáš Krupčík, naopak Jessica Jislová ještě do Oberhofu nepojede. Čeští muži i ženy tak budou od čtvrtka do neděle v Německu závodit ve čtyřech.

Šlesingr po zranění bederní páteře teprve začíná s tréninkem. Zdravotní problémy měl na přelomu roku také Ondřej Moravec. "Dostal asi před týdnem antibiotika, dlouho se nemohl zbavit kašle. Ale říkal, že se cítí docela dobře," uvedl na svazovém webu trenér mužského týmu Zdeněk Vítek.

Vedle Moravce a uzdraveného Krupčíka bude v Oberhofu závodit také letošní česká jednička Michal Krčmář a junior Jakub Štvrtecký. Václavík se po nevýrazných výkonech v úvodní části sezony přesouvá do druholigového IBU Cupu. "V prvním trimestru si moc nezazávodil. V IBU Cupu bude mít jistotu dvou sprintů. Z Polska je to do Oberhofu kousek, takže kdyby bylo potřeba, tak si ho stáhneme pro štafetu," řekl Vítek.

Také ženy mohou v případě potřeby doplnit štafetu náhradnicí z IBU Cupu. V Oberhofu totiž pojedou jen Veronika Vítková, Markéta Davidová, Eva Puskarčíková a Lucie Charvátová. Jislovou ještě trenéři nenasadili. "Nemělo smysl, aby Jessica hned po nemoci závodila. Potřebuje potrénovat, aby byla připravená pro Ruhpolding. Ostatní holky jsou naštěstí v pořádku," uvedl asistent Jiří Holubec. Druhý trimestr začne ve čtvrtek v Oberhofu ženským sprintem, o den později čeká sprint muže. V sobotu jsou na programu oba stíhací závody, v neděli se pojedou štafety.