Bruslařská federace možná posune minimální věk v seniorské kategorii

Mezinárodní bruslařská federace (ISU) bude zřejmě jednat o zvýšení minimálního věku pro seniorské kategorie v krasobruslení z patnácti na sedmnáct let. Deníku The Australian to řekl prezident ISU Jan Dijkema, téma by se mohlo objevit příští rok na kongresu.

Zvýšení minimální věkové hranice by mělo chránit mladé sportovce před nepřijatelnými tréninkovými metodami až týráním ve snaze dotáhnout je co nejdříve na špičkovou úroveň. V nedávné minulosti se také objevily hlasy, že v ženské kategorii berou mladičké reprezentantky zejména z Ruska šanci na úspěch vyspělejším závodnicím.

Patnáctileté Rusky Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová mají v repertoáru čtverné skoky, což jim umožňují i jejich stále spíše dětská těla. Na mistrovství Evropy je loni předčila jen o rok starší Aljona Kostorná, která zase sází na trojitý axel, což je v ženské kategorii rovněž výjimečný skok. Útok mladších tréninkových kolegyň ze stáje Eteri Tutberidzeové neustála olympijská vítězka Alina Zagitovová, která v sedmnácti letech loni v prosinci ohlásila závodní přestávku.

Už v roce 2018 se hovořilo o možném zvýšení minimálního věku o dva roky, ale tehdy to kongres neprojednával. Nyní by to mohlo být jinak. Možná i pod vlivem červencové sebevraždy někdejší juniorské mistryně světa v kategorii sportovních dvojic Jekatěriny Alexandrovské, které bylo pouhých dvacet let. "Některé členské federace ISU signalizovaly, že mohou zvýšení minimálního věkového limitu navrhnout na kongresu 2021. Je možný i návrh rady ISU. Velmi pravděpodobně se o tom na kongresu povede debata," uvedl Dijkema.

Kongres se měl uskutečnit letos, ale kvůli pandemii koronaviru byl odložen na příští rok. V červnu ho bude hostit Thajsko.