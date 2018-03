Jedenácté místo je skvělé, nečekejme od Ledecké zázraky

Pro jedenácté místo si dojela Ester Ledecká ve zkráceném sjezdu finále Světového poháru. Výsledek ze švédského Aare může ve stínu senzačního olympijského triumfu v superobřím slalomu vypadat jako zklamání, ale je potřeba se dívat na celou věc ze širšího pohledu. Kdo totiž čekal, že dvaadvacetiletá hvězda začne najednou na lyžařských svazích vyhrávat jeden závod za druhým, velmi se plete.

Zlato z Pchjongčchangu bylo překvapením pro celý svět. A když Ledecká týden po super-G ovládla i svůj snowboardový závod, stala se jednou z největších postav celých korejských her. Svým vystupováním na tiskových konferencích a při závodech bavila fanoušky i novináře, zákonitě proto musela vstoupit také do povědomí lidí, kteří ji třeba ještě před měsícem vůbec neznali.



To platí v globálním měřítku, v Česku se Ledecká rázem katapultovala až mezi největší osobnosti současného sportu. Aktuálně je možná dokonce tou vůbec největší. Olympijské zlato z alpského lyžování je zkrátka neskutečným úspěchem, který možná správně doceníme až s výraznějším časovým odstupem. Zároveň je ale nutné zachovávat si stále reálný pohled.



Po olympijském vítězství možná řada českých fanoušků mínila, že Ester odteď bude minimálně stupně vítězů atakovat v každém lyžařském závodě. Jedenáctá příčka proto možná vypadá jako neúspěch, jako něco, s čím by Ledecká spokojená být neměla. Tak to ale není. Pořád jde v lyžařském Světovém poháru o druhý nejlepší výsledek její kariéry. Lépe zajela jen v prosinci, když v kanadském Lake Louise skončila sedmá.



V Aare, kde se za rok bude konat světový šampionát, teď porazila třeba rakouskou matadorku Veithovou nebo Švýcarku Gisinovou, šestou ženu celkového pořadí sjezdu. Na trati se nevyhnula několika zbytečným chybám, které ji stály ještě lepší umístění, ale přesto mohla závod hodnotit pozitivně.

"Výsledek je fantastický, mám radost, že jsem se sem vůbec dostala," říkala po závodě. A pobavila vysvětlením podivného manévru krátce po startu, kdy druhou bránu projela úplně jinak než všechny soupeřky. "Holky se mě ptaly, jestli ta klička byla úmysl. Tak jsem dělala, že jo, že to mám takhle nastudované," vtipkovala s nadsázkou. Stále zkrátka zůstává svá.



A její jedenácté místo z finále Světového poháru je skvělou tečkou za výjimečnou sezonou. Ve čtvrtek ji navíc čeká super-G, kde by to třeba mohlo být ještě lepší. Ale už jen to, že Česko má díky Ledecké v rychlostních disciplínách lyžařku, jejíž jízdu s napětím a obavami sledují všechny světové hvězdy, je něco, co se ještě před rokem zdálo naprosto nemožné.



Proto od ní hned nečekejme zázraky. Na snowboardu už nejlepší je, její lyžařský čas klidně teprve může přijít.