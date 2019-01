Klaebo porazil Usťugova ve finiši a dál vede

Muži - stíhací závod na 15 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 35:07,5, 2. Usťugov -0,4, 3. Bolšunov (oba Rus.) -1:08,2, 4. Skar -1:41,5, 5. Krüger (oba Nor.) -1:42,5, 6. De Fabiani (It.) -1:56,9, 7. Halfvarsson (Švéd.) -1:57,4, 8. Krogh (Nor.) -1:58,3, 9. Melničenko (Rus.) -1:59,2, 10. Parisse (Fr.) -2:00,2, ...50. Knop -6:04,9, 51. Fellner (oba ČR) -6:17,3. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:55:00,5, 2. Usťugov -5,4, 3. Bolšunov -1:18,2, 4. Skar -1:56,5, 5. Krüger -1:57,5, 6. De Fabiani -2:11,9, ...50. Knop -6:19,9, 51. Fellner -6:32,3. Průběžné pořadí SP (po 14 z 32 závodů): 1. Bolšunov 519, 2. Klaebo 480, 3. Iversen (Nor.) 466, 4. Halfvarsson 417, 5. Röthe 408, 6. Tönseth (oba Nor.) 399, ...87. Novák 7, 88. Pechoušek (oba ČR) 6.