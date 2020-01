Ledecká si výhrou splnila plán. A už se zase těší na lyže

Zimní univerzálka Ester Ledecká v sobotu naplnila jeden ze svých dlouhodobých cílů. Dvojnásobná olympijská vítězka jako první vyhrála v jedné sezoně závod Světového poháru na lyžích i na snowboardu.

Ledecká nejdříve začátkem prosince zvítězila ve sjezdu v kanadském Lake Louise a slavila výhru na prkně v paralelním obřím slalomu v Rogle. "Už v Lake Louise to bylo, že jsem byla první vítězkou na lyžích i snowboardu. Tohle je poprvé v jedné sezoně. Každopádně z toho mám obrovskou radost. Měla jsem to v dlouhodobém plánu, tak jsem ráda, že se mi to daří," řekla v nahrávce pro média.

Olympijská vítězka z Pchjongčchangu v lyžařském super-G a paralelním obřím slalomu na snowboardu měla dvojnásobnou radost. Její servisman Miloš Machytka měl narozeniny v pátek a fyzioterapeut Michal Lešák v sobotu. "Tohle byl můj dárek pro ně. Odvádí fantastickou práci," děkovala Ledecká.

V Rogle vyhrála před šesti lety svůj první závod SP a nyní tam triumfovala už popáté. "Je to docela unikátní závod, protože je to docela velká placka. Jsou malé rozdíly a není moc kde ujet, ale je to skvělý závod. Ráda se sem vracím," uvedla Ledecká, která celkově zvítězila na snowboardu poosmnácté a potřicáté stála na stupních vítězů.

Letos jezdí více na lyžích. Na snowboardu závodila poprvé v úterý, kdy byla druhá v paralelním slalomu v Bad Gasteinu a v sobotu už vyhrála. Soupeřky tak mohou být trochu frustrované, že si "odskočí" z lyží a vyhrává. "Už by mohly být zvyklé. Jsou to všechno výborné holky, všechny jezdí dobře a já jsem ráda, že stále držím kontakt se špičkou," řekla čtyřnásobná vítězka křišťálového glóbu za paralelní disciplíny.

Prkno po Rogle znovu na čas uloží a vyndá sjezdovky. Příští týden bude v bulharském Bansku bojovat o udržení šance na glóbus ve sjezdu, v jehož hodnocení je druhá. "V Bansku jsem zatím byla jen na snowboardu, takže si neumím moc představit, jak bude vypadat sjezdová trať, ale moc se na to těším," řekla.

Necítí lítost, že ze snowboardu se po pár dnech zase přesune na lyže. "Já to ráda střídám, takže na lyže už se zase těším," konstatovala Ledecká.