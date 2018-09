Ledecký: Kdyby tady svaz nebyl, závodilo by se úžasně

Spor o Ester Ledeckou nebere konce. Válka mezi Svazem lyžařů České republiky a agenturou Sport Invest, která zastupuje dvojnásobnou olympijskou vítězku trvá již od jara a smír je, zdá se, v nedohlednu. Otce úspěšné sportovkyně jednání se svazem štvou. Podle něj trvají sedmnáct let. "Kdyby šlo závodit mimo jeho struktury, budeme nejšťastnější," říká Janek Ledecký.

Otec slavné sportovkyně přihlásil svou dceru k lyžování, když ji bylo šest. Od té doby uplynulo sedmnáct let a ne nepříjemnosti naráží neustále, že se Svaz Lyžařů České republiky (SLČR) postavil k reprezentační smlouvě po svém, Janka Ledeckého nepřekvapilo. "Bojujeme s ním sedmnáct let. Jedná se o standardní a permanentní situaci. Postup svazu nepřekvapil ani Ester," konstatoval Ledecký na tiskové konferenci.

Spory ohledně nové reprezentační smlouvy s Ester Ledeckou vede SLČR ohledně reklamních ploch na jejích kombinézách pro alpské lyžování i snowboard, kdy lidé se svazu chtějí určovat, které sponzory může mít 23letá návodkyně může mít na sobě při závodech. "Nikdy to nebylo o výšce příspěvků, které na začátku nebyly žádné. Vždy je to jenom kvůli tomu, že funkcionáři svazu podlehli celkem snadno pocitu, že závodníci a závody jsou tady jenom díky nim," podotkl Ledecký.

Problém nastává ve chvíli, že bez podepsané smlouvy nechce SLČR Ledeckou na závody pustit. Podle všeho ji povolí start na přípravě v čele. Pokud by se však obě strany nedohodly i v budoucnu, je ohrožena její účast v rámci Světového poháru. "Bez členství ve svazu si prostě člověk nezazávodí a nepustí ho na start. Kdyby tady nebyl, tak by se všem závodilo senzačně," prohlásil Janek Ledecký. "Nám je úplně jedno, jestli Ester bude závodit za reprezentaci nebo ne. Pokud by vše šlo zařídit tak, že bude jezdit mimo struktury svazu, budeme nejšťastnější," ulevil si otec dvojnásobné olympijské vítězky z letošních zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu.

On sám připustil, že by jeho dcera mohla v budoucnu závodit za jinou zemi. Jenomže je tady problém. K tomu, aby mohla Ester Ledecká reprezentovat někoho jiného, potřebuje k tomu souhlas právě ze Svazu lyžařů České republiky. Ledecký tak proto přišel s jiným návrhem, který by SLČR měl učinit. "Ať zprůhlední tok peněz. Všichni si zasloužíme vědět, jak jsou jejich prostředky přerozdělované," namítal Ledecký na tiskové konferenci

Štve ho totiž, že lyžařský svaz niky nezveřejnil cifry, které na jeho konto přichází z ministerstva školství. "Dlouhá léta žádáme o vysvětlení, jakým způsobem vzniká navýšení základní částky," prohlásil naštvaně Ledecký. Jeho dcera, která pravidelně vozí se světových šampionátů zlaté medaile, se totiž každoročně stará o nemalé částky, jež putují na účet svazu díky ní. "Je podmínka, že pokud nikdo vyjede medaili z evropského poháru, mistrovství světa či olympijských her, tak ministerstvo školství vždy základní částku navýší a nikdy jsme se nedozvěděli přesné podmínky o kolik," řekl rozhořčeně Ledecký.

"Ester každý rok přivezla z MS zlato a vyjela svazu peníze, které byly daleko vyšší, až čtyřnásobně, než částka, kterou ona dostala od svazu," pokračuje naštvaně dál Janek Ledecký, který je jednoznačně na straně Sport Investu.

Fakt je ten, že se Svazem lyžařů České republiky měli v minulosti potíže i další úspěšní sportovci, ať už jde o Kateřinu Neumannovou, Šárku Strachovou (dříve Záhrobskou) či Lukáše Bauera, který v závěru kariéry raději zvolil cestu svého týmu a upřednostnil vytrvalostní běhy před účastí na mistrovství světa.