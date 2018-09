Livigno se uchází o pořádání zimní olympiády v roce 2026

Italské Livigno má nakročeno k tomu, aby se stalo dějištěm zimních olympijských her v roce 2026. Pro jeho výběr mluví nejen vysoká nadmořká výška zaručující jistotu sněhu, ale také zázemí, kterým disponuje. Ke kandidatuře Livigna se vyjádřil Luca Morreti, prezident zdejší turistické centrály.

"Věříme, že Livigno disponuje kvalitním zázemím, aby mohlo hostit tak prestižní událost, jakou jsou zimní olympijské hry. Toto malé hlavní město zimních sportů si rok co rok vybírají tisíce nadšenců, sportovních klubů a národních reprezentačních týmů pro přípravu ve vysoké nadmořské výšce. Díky tomu máme odpovídající kapacitu nabídnout kompletní balík služeb i pro tak významnou akci. Mezinárodnímu olympijskému výboru jsme zaslali naši žádost o kandidaturu Livigna pro pořadání ZOH 2026. Byla by to pro nás unikátní a fantastická možnost představit celému světu náš region, naši infrastrukturu, pohostinnost i bohatou nabídku sportů. Pořadatelství by prospělo i k rozvoji obce, dopravní infrastruktury a užšímu propojení se sousedními oblastmi."

Spolu s Livignem se o pořádání ucházejí další partnerská místa, mezi která by se rozdělila jednotlivá sportovní odvětví. "Zatímco disciplíny na sněhu by probíhaly ve známých horských střediscích Livignu, Bormiu, Cortině d'Ampezzo a Santa Caterině di Valfurva, zimní stadiony by se divákům otevřely v Miláně a v Turíně," uvedl Luca Morreti.

Mezi dalšími kandidáty, kteří projevili zájem o pořádání ZOH 2026, jsou Calgary v Kanadě, Sapporo v Japonsku, Stockholm ve Švédsku či Erzurum v Turecku. O pořadateli rozhodne Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání příští rok v září.

Nejbližššího pořadatelství ZOH se v roce 2022 zhostí Peking.