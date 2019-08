Raškův memoriál: blýská se na lepší časy?

O víkendu proběhl osmý ročník Memoriálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve světové konkurenci se české barvy neztratily. Sakala zářil, Indráčková si vylepšila osobní maximum v letní Grand Prix.

Během právě uplynulého víkendu se na můstku nesoucím jméno jediného československého olympijského vítěze ve skocích na lyžích Jiřího Rašky sešla mužská i ženská skokanská elita. A český prapor vlál poměrně vysoko, zejména zásluhou Filipa Sakaly. Syn někdejšího úspěšného českého reprezentanta a mistra světa v letech na lyžích z roku 1994, Jaroslava Sakaly, obsadil v pátečním osmém ročníku Memoriálu Jiřího Rašky čtvrté místo za skoky dlouhé 100 a 100,5 metru.

Za vítězným Norem Joakimem Aunem zaostal jen o 2,5 bodu. Filip Sakala byl jediným závodníkem z celého startovního pole, který na frenštátském můstku HS106 v obou kolech zaznamenal trojcifernou vzdálenost. Před Sakalu se ještě dostali Slovinec Rok Justin a Polák Klemens Muranka. Třiadvacetiletý Sakala svou formu potvrdil i v sobotu, když v klání O pohár starosty obsadil šestou příčku.

Bodovaly také Češky

Skokanský víkend v neděli zakončily ženy třetím a posledním závodem letního seriálu světového poháru. Do soutěže se ze sobotní kvalifikace postoupilo pět českých reprezentantek, z nichž čtyři dokázaly bodovat. Nejlépe dopadla zanedlouho dvaadvacetileté Karolína Indráčková, které skoky dlouhé 99 a 96 metrů stačily na vynikající šestou příčku. Tím Indráčková vylepšila své dosavadní maximum v letní Grand Prix.

Nedělní závod ovládla Slovinka Nika Križnar před německou reprezentantkou Juliane Seyfarthovou a svou krajankou Ursou Bogataj. Nika Križnar rovněž ovládla celkové pořadí letního světového poháru společně s Japonkou Sarou Takanašiovou. Ta ovšem do Frenštátu pod Radhoštěm nedorazila. Stejně jako olympijská šampionka z jihokorejského Pchjongčchangu a vítězka dvou posledních ročníků zimního světového poháru Maren Lundbyová z Norska. Ta se jen pár dní před frenštátskými závody zranila při tréninku v Lillehammeru. Když se snažila na nájezdové věži usednout na startovací lavici, uklouzla, sjela po zádech z můstku, ze kterého pak i spadla. Utrpěla otřes mozku a pohmoždila si koleno.

Sbírka na Harrachov

Závodům ve Frenštátě pod Radhoštěm celý víkend přihlížel také předseda úseku skoku Svazu lyžařů ČR Jakub Janda. "Jsem velmi potěšen, že tu naše reprezentace nehrála druhé housle. Snad se blýská na lepší časy," uvedl vítěz světového poháru v sezoně 2005/2006 pro Týden.cz.

Janda do města, kde žije, dorazil z Harrachova, kde ještě dva dny před zahájením Raškova memoriálu podpořil s dalšími skokanskými legendami, mimo jiné Adamem Małyszem a Pavlem Plocem, veřejnou sbírku na obnovu areálu s můstky s kritickým bodem 40, 70 a 90 metrů. Areál, který se nachází jen pár set metrů vedle harrachovského "mamuta", je od loňského května kvůli havarijnímu stavu uzavřen.

"Potřebujeme doslova každý můstek, abychom měli kde vychovávat další generace skokanů na lyžích. Tento tradiční a tradičně úspěšný sport nesmí u nás zahynout," řekl Jakub Janda. Pro obnovení provozu v Harrachově je třeba asi 1,5 milionu korun. Na transparentním účtu byl koncem minulého týdne zůstatek 271 tisíc.

Vítěz Turné čtyř můstků z roku 2006 chce také bojovat o peníze na rekonstrukci velkého a mamutího můstku. Jandovým cílem je, aby se zde v roce 2024 opět konalo mistrovství světa v letech na lyžích. Odhadované náklady na obnovu se pohybují ve stamilionech korun a je jasné, že bez státní finanční podpory se to neobejde.

A co Frenštát?

Stamiliony ovšem spolyká také plánovaná modernizace skokanského areálu ve Frenštátu pod Radhoštěm. Letos v zimě byla představena vizualizace toho, jak by měl Raškův můstek a jeho okolí vypadat. Podle ní by měl vedle současných čtyř můstků přibýt ještě pátý s kritickým bodem 80 metrů. Současnému můstku HS106 by se kritický bod posunul ze současných devadesáti na sto metrů.

V plánu je také vybudování a posunutí nové skokanské věže s rozhlednou, změna profilu doskoku, výstavba nového zázemí pro sportovce i návštěvníky. Vyrůst by zde měla tribuna pro deset tisíc diváků a muzeum Jiřího Rašky. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být do roku 2030, kdy by frenštátští rádi uspořádali závod světového poháru.

Nabízí se tedy, že nedávné Jandovo angažování se v modernizaci můstků v Harrachově by mohlo odsunout frenštátskou modernizaci na vedlejší kolej. "To v žádném případě. Je nutné si uvědomit, že jako předseda úseku skoku na svazu lyžařů musím mít na srdci veškerou skokanskou infrastrukturu. Nelze spoléhat na to, že nám stačí buď můstky na Moravě, nebo můstky v Čechách. Potřebujeme obojí," zdůraznil Janda, který si rovněž velmi pochvaloval dosavadní spolupráci s Moravskoslezským krajem ve věci rekonstrukce frenštátského skokanského areálu.