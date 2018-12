S bobovým "lamborghini" dotahují Češi elitu. Myslí i na olympiádu.

Před sezonou si bobisté rozbalili předčasný vánoční dárek a měli z něj ohromnou radost. Po třinácti letech dostali konkurenceschopný čtyřbob, který patří mezi nejrychlejší na světě, což česká čtveřice potvrdila hned v úvodních závodech, kdy zajela nejlepší výsledky v kariéře.

Sedmé a osmé místo. Pozice, o kterých se mohlo české čtveřici jenom zdát. Nyní se staly skutečností a to především díky novému čtyřbobu. Ten stál přibližně tři miliony korun a byl pořízen Olympem -Centrem sportu Ministerstva vnitra. Posádka vedená pilotem Dominikem Dvořákem, tak může s klidem prohánět světovou elitu.

Vůbec poprvé v historii můžou Češi bojovat se špičkou. Mají totiž konkurence schopný bob, který stojí stejně, jako nejdražší auta na světě. "Je jako lamborghini, patří ke třem nejrychlejším na světě," zaznělo srovnání z úst předsedy Českého svazu bobistů a skletonistů Martina Bohmana.

Česká čtveřice dostala nový bob těsně před začátkem sezony. Nemají s ním odjeto tolik, kolik by potřebovali. Dokonce už v něm i bourali, přesto si ho pochvalují. "Prostě nejlepší," rozplýval se pilot Dvořák. "Formule jedna!" přidal se k němu Dominik Suchý.

Potvrdit progres budou chtít v aktuálně probíhající sezoně a zařadit se mezi nejlepší by mělo být nyní pro české bobisty automatickou povinností, i když Dvořák myslí ještě výš. "Desítka je pro nás prioritou. A když podáme mimořádný výkon, tak při troše štěstí snad můžeme útočit i na stupně vítězů," prohlásil stále ještě mladý 26letý pilot českého čtyřbobu.

Na nový stroj si sice musí ještě zvykat. "Třeba gumy od výrobce byly tuhé, tak jsem si tam dal ty ze starého a hned jsem měl větší cit. Jízdy byly čistší a projevilo se to na času," pochvaloval si Dvořák. Změny uvnitř bobu popisoval na tiskové konferenci také Suchý. "Kastle je trošku širší a rám je jinak posazený. Nohy dávám podél pilota, což jsem předtím nemohl," uvedl. Bob má také jinak tvarované úchyty na roztlačování. "Lépe předáme bobu energii," vysvětlil Suchý. Času na perfektní seznámení bude mít česká posádka stejně dost.

Podle Bohmana by měl čtyřbob vydržet minimálně dva olympijské cykly.

Dosavadní životní výsledky v úvodu Světového poháru zaznamenala i konkurece, která si nyní české čtveřice více všímá. "Němci nás na dráze taky občas pozdraví, už o nás vědí," smál se Jan Šindelář.

Zlepšení by měli Češi potvrdit o prvním lednovém víkendu, kdy se jedou závody v německém Altenbergu. S nadějnými ambicemi už také vyhlížejí zimní olympijské hry v čínském Pekingu, které budou v únoru 2022, kde by chtěli čeští bobisté pohánět ty nejlepší a výrazně vylepšit 21. pozici z letošních her.