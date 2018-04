Samková hvězdou dokumentu. K vidění bude na podzim

Eva Samková ukončila olympijskou sezónu. Bronzová medailistka ve snowboardcrossu ze zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu tak učinila na úterní tiskové konferenci. Zároveň poodhalila i zajímavosti z natáčení dokumentu pro Českou televizi. Necelý uplynulý měsíc strávila před kamerou v Rakousku, Itálii a Slovinsku, kde překonala sama sebe. Také si však poranila kotník, který by ale neměl ohrozit přípravu na nadcházející ročník Světového poháru.

Samková se vrátila do Česka o víkendu po dvaceti dnech strávených v zahraničí. Ve spolupráci s Českou televizí a společností Snow Nomads natáčela cestopisný dokument ve třech zemích - Rakousku, Slovinsku a Itálii. Dvojnásobná olympijská medailistka bude hlavní tváří osmidílného seriálu, které uvede veřejnoprávní médium na podzim letošního roku. "Docela jsem na kameru zvyklá, tohle bylo ale trošku jiné," přiznala Eva Samková, která v sobotu oslaví 25. narozeniny. Spolu s ní se natáčení zúčastnil i bývalý skicrossař Tomáš Kraus.

Největší adrenalinový zážitek má Samková spojený s pokořením ferraty v rakouském Söldenu, protože dlouho po skalách nelezla. "Nejsem úplně horolezecký typ. Měla jsem pocit, že bojuji o život. Jsem ráda, že jsem se překonala. Bylo to 200 výškových metrů," popisovala Samková, které se podařilo vyšplhat nakonec ještě o dvacet metrů více, kde nakonec skončila. "Jak mám slabší ramena, tak si úplně nevěřím. V polovině stěny jsem byla vyčerpaná, měla jsem však skvělého průvodce, který mi pomáhal," přiznala olympijská vítězka ze Soči. "Teď mám pocit, že zvládnu víc než doposud," prohlásila hrdě snowboardcrossařka.

Úspěšná zimní sportovkyně ale přiznala, že nebýt u toho i natáčecí tým, tak by do něčeho podobného nešla. "Nechala jsem se vyburcovat kamerou. Moc se mi do toho nechtělo, ale pak jsem si říkala, že štáb je tady kvůli mně a je to proto, že točíme. Přišlo by mi blbé si vymyslet, že se mi zrovna nechce," podotkla Samková. "V půlce stěny jsem si říkala, že jsem se rozhodla blbě a měla jsem zůstat dole," dodala s úsměvem.

Výkony porostou

Kritický okamžik ale zvládla a podle trenéra Marka Jelínka, jí překonání sebe sama může pomoci do budoucích let. "Neplánovala jsem chodit za nějakou hranu svých možností, ale asi mi to může pomoci, protože člověk zjistí, že dokáže věci, ve kterých se tolik netrénuje. Když už pak trénuje, co dělá a začne se najednou bát, tak ví, že zvládne mnohem víc," připustila Samková. Jelínek zároveň na tiskové konferenci prohlásil, že její svěřenkyně ještě nedosáhla výkonnostního maxima a v budoucnu se může zlepšovat.

Na stěně jsem byla soustředěná na to hlavní, že ji chci vylézt a pak jsem z toho byla unavená. Myslela jsem si, že po zdolání přijde euforie a nepřišla. Měla jsem momenty, kdy jsem si říkala, že se zhroutím.

Příjemnější adrenalin zažila při premiérovém tandemovém seskoku ze čtyř kilometrů z letadla ve Slovinsku. "Prvních pět vteřin si člověk říká 'Pane bože!' a pak najednou letí v nádherném prostředí," popisovala vzrušujíc okamžik Samková, která si krom toho přivezl z natáčení i poraněný kotník. "Vzniklo tak na trampolíně. Trochu jsem zbytečně divočela. Naše fyzioterapeutka nám ale řekla, že to není nic dramatického," uklidňovala Samková, kterou trápily dlouhodobě i potíže s rameny. Profesor a fyzioterapeut Pavel Kolář se s operatérem Robertem Freiem domluvil, že se v tuto chvíli pokusí rameno zafixovat konzervativní léčbou a bronzová medailistka tak prozatím nebude muset na operaci.