Je to neskutečný pocit, zářila Ester Ledecká po prvním triumfu

Za dobře odstartovanou sezonu označila Ester Ledecká své první vítězství ve Světovém poháru na lyžích. V kanadském Lake Louise v pátek vyhrála sjezd a dnes obleče červené číslo vedoucí závodnice disciplíny, z čehož je stejně nadšená jako ze samotného vítězství.

Ledecká se stala první českou vítězkou sjezdu Světového poháru. S číslem 26, s kterým loni šokovala triumfem v superobřím slalomu na olympiádě, projela cílem o 35 setin rychleji než druhá Corinne Suterová ze Švýcarska.

"Moc jsem si jízdu užila a jsem pyšná na svůj tým. Tohle si fakt zasloužili a moc jim děkuji, jak mě na závod připravili. Doufám, že budeme tak nějak podobně pokračovat, že se nám bude takhle dařit. Je to myslím dobře vykopnutá sezony," řekla Ledecká v rozhovoru prostřednictvím marketingové agentury Sport Invest, která ji zastupuje.

"Je to neskutečný pocit. Mám na sobě červené číslo, což je úžasné. A budu dělat vše pro to, abych další závody zajížděla podobně," uvedla.

Přiznala, že byla po projetí cílem v podobném úžasu jako na olympijských hrách v Pchjongčchangu. "V šoku víc než kdokoli jiný," citoval ji web FIS. Na trati měla pocit, že se nedrží linie stanovené trenérem Ondřejem Bankem. "Že to šlo mnohem líp. Když jsem projela cílem, nebyla jsem zklamaná, ale ani super spokojená. Proto jsem byla z času překvapená, ale čas se počítá," usmála se.

Už před cílem se jí hlavou honilo, že mohla jet na trati lépe. "Poslední dlouhá pasáž po skoku je, ne nudná, ale jede se jen v postavení a nedá se nic jiného dělat. Dá se jen přemýšlet a já si říkala, že to nebylo tak rychlé. Udělala jsem chybu tam a tam, ale když jsem viděla čas, tak jsem byla pořádně udivená. Je to senzační."

Na závod se dobře naladila osmým a pátým místem v tréninku. Vítězná jízda byla podle pražské rodačky ještě lepší. "Vymazala jsem chyby, které jsem v trénincích dělala. Ale ne všechny. Je tam stále co zlepšovat a dohánět, ale myslím si, že se mi jízda docela povedla," pochvalovala si čtyřiadvacetiletá hvězda, která lyže kombinuje se snowboardem, na kterém vládne paralelním disciplínám.

Páteční závod začal s hodinovým zpožděním. Kvůli sněžení organizátorům trvala déle příprava sjezdovky. "Bylo to pro ně hodně náročné. Měli s tím opravdu hodně práce a musím poděkovat všem dobrovolníkům. Odvedli fantastickou práci. Jsem ráda, že to pustili, a že se mi to takhle povedlo," uvedla Ledecká.

Přes další velké vítězství bude muset ještě přesvědčovat sjezdařský svět, že není snowboardistka, co si odskakuje na lyže. Na sociálních sítích i zástupci alpské sekce FIS uvádějí video s vítěznou jízdou slovy: "Podívejte, jak snowboardistka opanovala sjezd v Lake Louise." Další šanci má Ledecká v sobotu ve 20:30 SEČ, kdy je v Kanadě na pořadu druhý sjezd.