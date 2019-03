Paris zdramatizoval boj o malý křišťálový glóbus

Muži - sjezd: 1. Paris (It.) 1:45,74, 2. Feuz (Švýc.) -0,25, 3. Mayer (Rak.) -0,37, 4. M. Caviezel (Švýc.) -0,62, 5. Kriechmayr -0,64, 6. Striedinger (oba Rak.) -0,94, 7. Nyman (USA) -0,96, 8. Jansrud (Nor.) -1,04, 9. Goldberg (USA) -1,25, 10. Clarey (Fr.) -1,30. Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 8 závodů): 1. Feuz 500, 2. Paris 420, 3. Kriechmayr 294, 4. Innerhofer (It.) 276, 5. Kilde (Nor.) 252, 6. Bennett (USA) 236. Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1408, 2. Pinturault (Fr.) 918, 3. Kristoffersen (Nor.) 808, 4. Paris 650, 5. Feuz 593, 6. Kriechmayr 584, ...147. Zabystřan (ČR) 4.