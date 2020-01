Super-G v Bansku ovládla Shiffrinová, Ledecká pro únavu nejela

Ženy - super-G: 1. Shiffrinová (USA) 1:10,88, 2. Bassinová (It.) -0,29, 3. Gutová-Behramiová -0,70, 4. C. Suterová (obě Švýc.) -0,92, 5. Weiratherová (Licht.) -1,00, 6. Vlhová (SR) -1,13, 7. Curtoniová (It.) -1,23, 8. Venierová -1,25, 9. Ortliebová -1,27, 10. Veithová (všechny Rak.) -1,35. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 3 ze 7 závodů): 1. Shiffrinová 186, 2. C. Suterová 150, 3. Rebensburgová (Něm.) 148, 4. Gutová-Behramiová 127, 5. Brignoneová (It.) 116, 6. Schmidhoferová (Rak.) 102, ...48. Ledecká (ČR) 1. Průběžné pořadí SP (po 21 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 855, 3. Vlhová 830, 4. Bassinová 620, 5. Holdenerová (Švýc.) 493, 6. Rebensburgová 424, ...16. Ledecká 234, 74. Dubovská 35, 88. Capová (obě ČR) 21.