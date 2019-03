Teplu navzdory. Sjezdovka ve "Špindlu" je v dobrém stavu.

Rtuť v teploměru stoupá i v Krkonoších v posledních dnech vysoko nad nulu, elitní slalomářky by přesto měly mít při Světovém poháru sjezdovku dobře připravenou. Organizátoři před pátečním obřím slalomem ve Skiareálu stahují čerstvý sníh a nestraší je ani předpověď slibující déšť.

"Sjezdovka pro Světový pohár bude ve výborném stavu a krásná. Přimrzlo nám to dostatečně, na závod to udržíme," uvedl ředitel závodu Tomáš Lipanský.

Podle něj dopadla koncem minulého týdne na Černé sjezdovce dobře preparace sněhu, při které se sníh prolije vodou. "Máme dostatečnou vrstvu a snažíme se povrch udržet, aby byl co nejrovnější a nejlepší," řekl novinářům Lipanský.

Ve středu napadlo patnáct centimetrů čerstvého sněhu, který se od té doby odklízí. Čety lyžařů jezdících v pluhu přebytečný sníh vytlačují na strany mimo závodní linii. "Velká technika by tomu uškodila, rolba by se do sněhu zabořila, protože zmrzlá vrstva není tak úplně tlustá," řekl Lipanský. Nekonalo se ani volné ježdění slalomářek na závodní trati. "Dost by to rozjezdily. Někdy se to stává, že volné ježdění před závodem není. Trénují na Stohu každý den, kde mají dobré podmínky."

Zástupci mezinárodní federace FIS nemají ke kvalitě trati zásadní připomínky. A Lipanského nechávají v klidu i dešťové kapky hlášené na pátek. "Zatím to vypadá, že pršet bude jenom maličko a vzhledem k tomu, že tam je ještě trochu nového sněhu, tak nám to spíš pomůže, protože se sníh namočí a slepí se," řekl Lipanský.

Přes noc ještě teplota klesá k bodu mrazu. Start pátečního obřího slalomu i sobotního slalomu bude v 10:30. Dřívější začátky, aby se využilo chladu, nepřipadají v úvahu. "Děláme televizní přenos do celého světa a jsme vázáni časem. Jedině v případě opravdu špatného počasí, ale dopředu to nejde," uvedl Lipanský.