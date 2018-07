Tragédie. Snowboardistka zemřela v den 18. narozenin

Sportovním světem otřásla velká tragédie. Nadějná britská snowboardistka Ellie Soutterová, jež se těšila na zimní olympijské hry v Pekingu, ve středu zemřela. Přesně v den svých osmnáctých narozenin měla podle vyšetřovatelů spáchat sebevraždu. Co ji k ní vedlo, nikdo neví.



Patřila k největším sportovním nadějím Velké Británie. Talentovaná snowboardistka Ellie Soutterová měla celý život před sebou, přesto už zaznamenala velké úspěchy. V disciplínách freerid a snowboardcross, ve kterých mimo jiné závodí i Eva Samková, získala pro svou zemi bronzovou medaili na olympijských hrách mládeže v Turecku.

Letošní výsledky jí vynesly nominaci na nadcházející juniorské mistrovství světa na Novém Zélandu, chtěla se také probojovat na seniorskou olympiádu. Ani jedné akce už se ale bohužel nezúčastní. Ve středu, v den svých osmnáctých narozenin, zemřela. Nečekanou smrt mladé dívky oznámila na webových stránkách Britská olympijská asociace.

The British Olympic Association is saddened to hear of the sudden passing of snowboard cross athlete Ellie Soutter, aged 18.



Our thoughts are with her family and friends at this sad time.https://t.co/MyyHv2Kf2z pic.twitter.com/3LpQHqOhH4