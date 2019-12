Úvodní závod vyhrál obhájce Kobajaši

První závod Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu: 1. R. Kobajaši (Jap.) 305,1 b. (138+134 m), 2. Geiger (Něm.) 295,9 (135+134), 3. Kubacki (Pol.) 294,7 (132+133), 4. Kraft (Rak.) 291,2 (131+132), 5. Žyla (Pol.) 281,5 (132+129), 6. Aschenwald (Rak.) 280,3 (132,5+129,5), 7. Sato (Jap.) 280,1 (129,5+132), 8. Johansson (Nor.) 279,8 (134+130,5), 9. D. Prevc (Slovin.) 279,5 (129,5+134), 10. Lindvik (Nor.) 278,5 (139+124,5), ...26. Koudelka 247,7 (125,5+122), 46. Polášek (oba ČR) 98,1 (113). Průběžné pořadí SP (po 8 z 30 závodů): 1. R. Kobajaši 540, 2. Geiger 427, 3. Kraft 419, 4. Aschenwald 312, 5. Stoch (Pol.) 287, 6. Tande (Nor.) 273, ...43. Koudelka 10, 53. Polášek 4.