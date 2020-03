V Norsku padají hlavy, vítězové SP jsou bez trenérů.

Norští sdruženáři včetně vládce posledních dvou sezon Světového poháru Jarla Magnuse Riibera se na konci měsíce ocitnou bez většiny trenérů. Domácí lyžařský svaz v důsledku úsporných opatření vyvolaných pandemií nového typu koronaviru propustí k 1. dubnu téměř všechny zaměstnance. Řekl to předseda úseku severské kombinace Edgar Fossheim.

"Týká se to nás všech," řekl Fossheim listu VG. "Setkali jsme se kvůli tomu se sportovci a trenéry. Je to vášeň, co nás teď pohání," dodal. Výpověď dostali členové vedení úseku, trenéři i řadoví zaměstnanci. Sportovců se opatření netýká.

Norové v minulé sezoně opanovali Světový pohár. Riiber obhájil celkové prvenství, poté co vyhrál 14 ze 17 uskutečněných závodů. Jeho reprezentační kolega Jörgen Graabak obsadil v seriálu druhé místo a teprve devatenáctiletý Jens Luras Oftebro skončil čtvrtý.

Celý norský lyžařský svaz podle listu už nyní vypočítal ztráty na 2,56 milionu eur (70 milionů korun), ohroženy jsou i naplánované příjmy ve výši dalších zhruba 1,7 milionu eur. Šetřit musejí i skokané, reprezentační kouč Rakušan Alexander Stöckl ale zůstává. Propuštěno má být 96 ze 142 svazových zaměstnanců.