Výhra pošestnácté v řadě. Klaebo opanoval i domácí závod

Muži: 1. Klaebo 2:57,65, 2. Taugböl -0,65, 3. Brandsdal -0,69, 4. Skar (všichni Nor.) -0,94, 5. Bolšunov (Rus.) -1,92, 6. Valnes (Nor.) -12,79, ...v kvalifikaci 33. Novák, 59. Šeller(oba ČR). Průběžné pořadí SP (po 32 z 39 závodů): 1. Bolšunov 2073 b., 2. Klaebo 1663, 3. Golberg 1238, 4. Röthe 1169, 5. Krüger (všichni Nor.) 1163, 6. Niskanen (Fin.) 1147, ...66. Novák 71, 102. Pechoušek 21, 131. Černý 5, 134. Knop 5, 137. Fellner (všichni ČR) 5. Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 2:38,41, 2. Fähndrichová (Švýc.) -0,24, 3. Svahnová (Švéd.) -0,39, 4. Skistadová (Nor.) -0,97, 5. Dahlqvistová (Švéd.) -5,70, 6. Lampičová (Slovin.) -26,04, ...v kvalifikaci 34. Hynčicová, 40. Beranová (obě ČR). Průběžné pořadí SP (po 32 z 39 závodů): 1. Johaugová 2368, 2. H. Wengová (obě Nor.) 1647, 3. Něprjajevová (Rus.) 1308, 4. Jacobsenová 1244, 5. Östbergová (obě Nor.) 1110, 6. Digginsová (USA) 1078, ...27. Razýmová 255, 47. Janatová 119, 56. Nováková 67, 88. Beranová (všechny ČR) 15.