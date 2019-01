Zlatou lyži získal Francouz Chauvin, Rypl doběhl čtvrtý

Muži (20 km): 1. Chauvin (Fr.) 49:43,4, 2. Schnider (Švýc.) -10,0, 3. Dapra (It.) -16,9, 4. Rypl -51,5, ...14. Bešťák -1:39,2, 18. Kalivoda(všichni ČR) -1:45,3. Muži do 20 let (15 km): 1. Chappaz (Fr.) 37:17,1, 2. Moch -0,6, 3. Knopf (oba Něm.) -1,2, ...11. Žalčík -38,9, 14. Dufek -53,5, 16. Ophoff -1:08,4, 19. Švejda (všichni ČR) -1:13,2. Ženy (15 km): 1. Fraebelová (Něm.) 41:25,0, 2. Comarellaová (It.) -0,8, 3. Hiernickelová (Švýc.) -19,8, ...14. Sixtová -2:30,5, 16. Tvarůžková -2:50,8, 19. Moravcová (všechny ČR) -3:09,9. Ženy do 20 let (10 km): 1. Havlíčková (ČR) 28:34,1, 2. Lohmannová -13,8, 3. Loeschkeová (obě Něm.) -16,0, ...17. Votočková -1:41,4, 22. Poulíková -2:43,6, 24. Nováková (všechny ČR) -2:56,8.