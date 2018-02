Konečně se to otočilo k nám. Zaplaťpánbůh, těšilo Červenku

Na třetí pokus se útočník Roman Červenka dostal do olympijského semifinále. Zatímco ve Vancouveru 2010 a před čtyřmi lety v Soči skončil s národním týmem ve čtvrtfinále, v Pchjongčchangu tentokrát slaví výhru nad USA 3:2 po nájezdech a postup do bojů o medaile.

"Mám radost, ale turnaj pro nás nekončí. Máme radost, musíme ji ale ztlumit. V pátek nás čeká další těžký zápas. Musíme k němu přistoupit stejně, jdeme vyhrát. Nesmíme mít z Rusů velký ostych," řekl Červenka s vyhlídkou na pravděpodobného semifinálového soupeře.

Poprvé startoval Červenka na olympiádě ve Vancouveru a turnaj pro český tým skončil po porážce ve čtvrtfinále s Finy. O čtyři roky později nestačili hokejisté ve stejné fázi na Američany. "Konečně se to otočilo k nám. Zaplaťpánbůh," oddechl si v Kangnungu po svém stočtyřicátém zápasu v reprezentaci.

I tentokrát ale měli hokejisté namále. Soupeř v závěru zápasu trefil horní tyč české branky. "Měli jsme štěstí. Na druhou stranu nám rozhodčí dvakrát upřeli přesilovku, nedostali jsme šanci, ale dobře to nakonec dopadlo," řekl Červenka.

Z mistrovství světa má dvaatřicetiletý pražský rodák dvě medaile, je mistrem světa z roku 2010 a o rok později slavil bronz. Nyní se přiblížil k cennému kovu také na olympiádě. "Jsem rád, že šance pořád žije. Tým má odhodlání. Kdybychom ho neměli, o medaile nehrajeme," řekl hráč švýcarského týmu Fribourg-Gottéron.

Souboj s Američany rozhodly samostatné nájezdy. V nich se jako jediný trefil Petr Koukal a brankář Pavel Francouz žádný nepustil. "Super, klobouk dolů. Odchytal to výborně, díky němu jdeme dál. Věřil jsem, že to chytí," řekl Červenka.

Proti Kanadě ve skupině dostal při nájezdech důvěru, ale neproměnil. Proti USA už mezi pěticí trenéra Josefa Jandače chyběl. "Úplně mi to teď nelepí, i když do šancí se dostávám. To nevadí, hlavně že jsme dali gól," řekl Červenka.

Na olympiádě ve čtyřech zápasech vstřelil jeden gól, ve skupině do prázdné branky Švýcarů. Pod pěti kruhy se mu celkově střelecky příliš nedaří, dohromady s Vancouverem a Soči se trefil jen třikrát. Na velký zásah tak čeká. "Musím věřit, co jiného zbývá. Jsem rád, že se dostávám do šancí," řekl.

Čtvrtfinále s USA se hrálo před poloprázdným hledištěm. "Stalo se to i na minulých olympiádách. Aspoň jsme hráli v hlavní hale, na minulých jsme čtvrtfinále měli ve vedlejších halách. A pár našich dorazilo a byli slyšet," řekl Červenka.