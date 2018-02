Ledecká byla na snowboardu suverénní a má druhé zlato

Ester Ledecká je dvojnásobnou olympijskou vítězkou. Na hrách v Pchjongčchangu po zlatu v lyžařském super-G vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu, kde byla velkou favoritkou na titul. Ve finále porazila o 46 setin sekundy Němku Selinu Jörgovou.

Ledecká v obřím slalomu na snowboardu vyhrála pět ze šesti závodů aktuální sezony Světového poháru a při olympijské soutěži s převahou ovládla už kvalifikaci, větší komplikace pak nepřipustila ani ve vyřazovacích jízdách.

V prvním kole o 71 setin porazila obhájkyni olympijského zlata Patrizii Kummerovou ze Švýcarska. Ve čtvrtfinále pak oplatila Rakušance Daniele Ulbingové porážku z finále neolympijského slalomu na loňském MS, předstihla ji bezmála o sekundu.

V úvodu semifinále na ni útočila Němka Ramona Theresia Hofmeisterová, ale Ledecká ji předstihla a soupeřka pod tlakem chybovala a upadla. Ve finále v oblíbené červené dráze měla česká hvězda od začátku mírný náskok před další Němkou Jörgovou, který postupně navyšovala.

"Byl to fajn den, užila jsem si to," pochvalovala si Ledecká v rozhovoru pro Českou televizi.

Připustila, že přechod z lyží na prkno tentokrát nebyl úplně hladký. "Těch pár dní bylo krušných, nedokázala jsem se do toho moc dostat. Nakonec jsem se stihla rozjezdit," řekla.

Znovu ocenila práci realizačního týmu. "Mám radost za to, že jsem mohla dokázat, že i můj snowboardový tým šlape jako hodinky," poznamenala a jmenovala všechny, kdo jí k titulu pomohli v čele se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem. "Je to skvělý mít tyhle lidi za sebou, všechny ty lidi, kteří se o mě starali až do teď. Je to vaše zásluha, já už jenom jezdím z kopce dolů," vzkázala.

Ledecká se do dějin olympijských her zapsala jako první žena, která získala na jedněch hrách dvě zlata v odlišných sportech. Mezi muži to v minulosti dokázali dva, a to před téměř stoletím a shodně v běhu na lyžích a severské kombinaci. Prvním byl Nor Thorleif Haug na premiérových ZOH v Chamonix 1924, o čtyři roky později ve Svatém Mořici ho napodobil krajan Johan Gröttumsbraaten.

Bronz v Pchjongčchangu získala Hofmeisterová, protože v souboji o třetí místo upadla Ruska Aljona Zavarzinová. Mezi muži triumfoval Švýcar Nevin Galmarini, druhý skončil domácí Korejec I Sang-ho.