Ligový titul jsem získal, teď chci vyhrát olympiádu, hecuje Erat

Kapitán hokejové reprezentace Martin Erat vnímá svoji účast na olympijských hrách v Pchjongčchangu jako výzvu dosáhnout na zlatou medaili. Šestatřicetiletý rodák z Třebíče se chystá na čtvrtý olympijský turnaj, ve sbírce úspěchů má bronzovou medaili hned z prvního startu na hrách v roce 2006 v Turíně.

Když se Erat přede dvěma lety vrátil do Česka, chtěl získat extraligový titul. "To se mi s Kometou podařilo. Nyní mám před sebou další výzvu. Vyhrát olympiádu a mít další titul. Když hlava chce, proč to nezkusit a vyhrát," řekl na setkání s novináři Erat, jehož ale mrzí absence hokejistů z NHL.

"Bolí to. Na mé první olympiádě hráli kluci z NHL, byli tam nejlepší hráči na světě. Je mi především líto těch kluků, kteří mohli na olympiádě startovat. Zažil jsem to, když jsem v NHL hrál. Vím, jak se na tuto akci všichni těšili, každý by chtěl být na olympiádě. Je to škoda, ale život jde dál. Turnaj by i tak mohl být prestižní," tvrdí jeden z nejzkušenějších hráčů české reprezentace.

V národním mužstvu je kapitánem, svou roli však nepovažuje za nic zásadního. "Jestli jedu s písmenkem A pro zástupce kapitána nebo s kapitánským C, není podstatné. Jsem v situaci, že jsem si něco z hokeje vzal a chtěl bych to vrátit. Jedeme do Koreje udělat úspěch. Budu tam od toho, abychom na ledě nechali všichni všechno a odvedli stoprocentní výkon," poznamenal Erat.

Navštívit i jiné sporty

Na časový posun se snaží připravit už zhruba týden. "Je to podobné, jako když letíte z Ameriky do Česka. Tedy kolem sedmi až osmi hodin časového posunu. Zvyknu si. Zabere to ale po příletu dva až tři dny, než se dáte do kupy. Pak už to bude dobré," konstatoval Erat.

Na olympiádě plánuje navštívit i další sporty. "Pokud to vyjde, chtěl bych vidět rychlobruslení, biatlon a také curling. Už jsem ho viděl v Kanadě, je to velmi těžký sport. Vyzkoušel jsem si jej. I v roli metaře. Dva dny mě z něj bolela třísla," usmál se brněnský útočník.

Na slavný hokejový úspěch z Nagana před dvaceti lety si dobře pamatuje. Tehdy mu bylo šestnáct let. "Nedávno jsme si tyto chvíle s manželkou připomenuli. Seděli jsme na internátu, měli zamčené pokoje, abychom nemuseli do školy, a dívali se na čtvrtfinálový zápas s Amerikou," popsal Erat.

Čtvrtým olympijským startem se vyrovná Vlastimilu Bubníkovi, Josefu Černému, Jiřímu Holíkovi, Patriku Eliášovi a Tomáši Kaberlemu. Pět olympijských startů má pouze Jaromír Jágr.