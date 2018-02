Olympijská vesnice? Pět na cimře, čtyři chrápou, směje se Jandač

Kouč reprezentace Josef Jandač se cestou na olympijské hry do Pchjongčchangu vrací do hokejově exotického, ale jinak vcelku důvěrně známého prostředí. V trenérské kariéře totiž vedl jihokorejské mužstvo Seoktop Construction a díky tomu ví, co hokejisty během vystoupení pod pěti kruhy může čekat.

Především jde o zcela odlišný svět. "Mentalita těch lidí je jiná. Zkrátka jiný kraj - jiný mrav. Už je to dávno, co jsem tam působil, ale jak jsme tam byli s klukama na podzim na inspekční cestu, tak se mi to zase oživilo. Občas se navíc potkám s Patrikem Martincem, který tam působí a dělá nám perfektní servis a špionáž," řekl Jandač novinářům.

Na sportovní svátek se těší. "Těším se celkově na olympiádu, ale především na hokej, samotné zápasy a tréninky, nikoliv na život a bydlení v olympijské vesnici. Víte, jak to je... V olympijské vesnici jsou trošku jiné podmínky než při komfortu, na který z hlediska bydlení jsme zvyklí. Bude nás pět na cimře a z toho čtyři chrápou, takže to žádná velká hitparáda nebude," prohlásil Jandač.

"Z těch pěti, co jsme se tak bavili, tak minimálně tři se hlásili k tomu, že by rádi měli single prostor v tom bytě, který je tak uspořádaný, že si lze tak postele přeskupit. Pak zvedal ruku ještě i ten další čtvrtý, tak jsem na to sám zvědavej," přiblížil s úsměvem Jandač.

Nervozitu nepociťuje. "Lehce nervózní jsem byl s ohledem na to, že extraliga běžela až do včerejška, takže bych musel reagovat na případné změny, ale bohudík žádné nenastaly a nejsou potřeba. To byl takový první hlavní moment - dopravit tým do dějiště v pořádku. Teď to dobře poskládat a připravit mužstvo dobře na první zápas i celý turnaj," řekl Jandač.

Proces aklimatizace se na něm podepisuje stejně jako na ostatních. "No rozhodně nebudu nijak svěží, taky se musím překlápět s tím časem," přitakal Jandač. "Kluci využijí klasicky prášky na spaní, taky nám pak Venca Prospal přivezl něco z Ameriky, co je ale normálně dostupné v lékárně. Jen je třeba to ještě pečlivě probrat s doktorem," uvedl Jandač.

Zda se hokejisté podívají i na některé z dalších sportovišť, zatím netušil. "Budeme to řešit operativně. Když bychom třeba chtěli vyčistit hlavu, tak je možné, že se někam společně vyrazíme podívat, ale dopředu domluvené to určitě nemáme. Uvidíme podle situace," řekl Jandač.

Připustil však, že má hodně rád lyžování. "Takže vidět naživo třeba obří slalom, to by bylo pěkný. V televizi vše vypadá určitě jinak, než potom ve skutečnosti, ale jak jsem říkal - pro nás je prvořadý hokej. Rozhodně tam nejedeme jako turisti, takže naprosto všechno bude podřízené hokeji," zdůraznil Jandač.

Hokejisté dostali v rámci oslav dvacátého výročí od zástupců týmu olympijských šampionů z Nagana skleněného lva pro štěstí. "Bylo to příjemné setkání s borci, kteří dosáhli mimořádného úspěchu. Roky běží a my doufáme, že to třeba z toho asijského kontinentu bude třeba nějaké symbolické. Věříme si a přejeme si," ujistil Jandač.

Osobní talisman tentokrát žádný nemá. "Na mistrovství světa jsem dostal čtyřlístek pro štěstí, teď ale nic," řekl Jandač.