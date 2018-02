Stříbrná medaile? Bral bych i bronz, zítra si pobrečím, říká Novák

Trenér Petr Novák dnes ani na chvilku nepochyboval, že rychlobruslařka Martina Sáblíková získá v závodu na 5000 metrů na olympijských hrách medaili. Jeho svěřenkyně skončila druhá a devětašedesátiletý kouč byl stejně jako ona ze stříbra nadšený.

"Potvrdila na třetí olympiádě medaili. Já bych bral i bronz, který měla jasný již po dojetí předposledního páru. Jen se musela koncentrovat na to, aby se zkusila dostat mezi Holanďanky. Bojovala i o první flek, ale přece jen jí schází kus tréninku. Klobouk dolů. Já nemám k výkonu Martiny co říct," uvedl Novák. "Jsem absolutně šťastný a spokojený, zítra si pobrečím," pousmál se. Medaili totiž Sáblíková slavnostně převezme v sobotu.

Novák přiznal, že odhodlání získat medaili ze Sáblíkové cítil již v průběhu dne. "Bavili jsme se a říkala, že je hrozně nervózní. Tak jsem se jí ptal, jestli pojedeme domů. A ona, že zítra pojedeme nahoru," uvedl úspěšný kouč již šestinásobné olympijské medailistky. Slavnostní vyhlašování se totiž na letošních hrách koná v horském středisku v Pchjongčchangu, rychlobruslaři přitom závodí v přímořském Kangnungu.

Sáblíkovou podle Nováka neznervózněly výkony Nizozemek Esmee Visserové a Annouk van der Weijdenové, která jela jako první a dlouho vedla. "Věděli jsme, že její čas může bez problémů zajet. Když se do čela dostala Visserová, bylo to už horší. Jen jsem jí říkal, aby nebláznila. Kdyby ji od začátku honila, mohla přijít o placku. Dohodli jsme se, že to rozumně rozjede a uvidíme," popsal Novák předzávodní komunikaci se svou svěřenkyní.

Česká reprezentantka nakonec zajela čas 6:51,85, což byl její třetí nejlepší výkon na nížinné dráze. Za vítěznou Visserovou zaostala o 1,62 sekundy.