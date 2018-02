Zdráhalová: Jedenácté místo jsem nečekala. Pomohl kofein

Rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou dělilo jen devět setin sekundy od umístění v elitní desítce olympijského závodu na 1500 metrů, i s jedenáctým místem však byla maximálně spokojená. Jedenadvacetiletá česká reprezentantka se vyrovnala i s nezvykle pozdním začátkem závodu, na oválu se představila až po 22. hodině místního času. Běžně přitom jezdí odpoledne.

"Je to hodně těžké, protože člověk už by nejradši ležel v posteli. Ještě že existuje kofein. Red Bull jsem neměla, dám si double espresso a na to jezdím," uvedla Zdráhalová s úsměvem po závodě.

"Člověk se na to ale připraví dopředu, pro všechny je to stejné," řekla týmová parťačka Martiny Sáblíkové, která se tentokrát na ledě neobjevila. Soustředí se na páteční start na 5000 metrů. Na nejdelší ženské distanci bude obhajovat zlato z Vancouveru a Soči.

Se svým druhým vystoupení na hrách v Pchjongčchangu byla Zdráhalová spokojená. "S časem a rozhodně i s umístěním. Opravdu jsem nečekala, že bych mohla být jedenáctá. Byla jsem kousek od desítky, ale ono je to i o tom, s kým člověk jede. A já jsem si to zase jela celé sama," řekla Zdráhalová, jejíž soupeřka Polka Luiza Zlotkowská byla až sedmnáctá.

Nakonec se vyrovnala i s tím, že "ulila" start. "Vůbec nevím, co jsem tam udělala. Myslela jsem si, že to bude Polka, ale když ukázali na mě, tak jsem si říkala: Co je?" kroutila hlavou. "Přišlo mi, že jsme tam dlouho čupěly. I další tam ale čekaly dlouho...," uvedla rodačka z Dvora Králové nad Labem, která při svém premiérovém startu na OH skončila patnáctá na trati 3000 metrů.

Před minulým závodem z nervozity ani nechtěla odjet do haly a u ní pak nechtěla vystoupit. Dnes byla situace klidnější. "Jela jsem autobusem, takže jsem musela vystoupit," smála se Zdráhalová, kterou potěšilo, že jí přišla fandit i Sáblíková. "Přijela se podívat, jen odjela dříve, aby tady nebyla zbytečně dlouho. Připravuje se na svůj hlavní závod. Jsem ráda, že tady byla spousta dalších českých fanoušků. Super."