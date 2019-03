Studenti ze stovky zemí chtějí přimet politiky k ochraně klimatu

Studenti z více než stovky zemí se v pátek pokusí přimět politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. K celosvětové akci s názvem Fridays for Future, při níž studenti v řadě zemí od loňského září stávkují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové, se přidají i středoškoláci z několika českých měst. Páteční protest podpořila více než stovka českých vědců a akademiků.

Na webu FridaysForFuture.org bylo do čtvrtečního odpoledne zaregistrováno 1693 protestů ve 106 zemích světa. Studenti z České republiky na webu registrovali 13 stávek. Nejvíce protestů se bude konat v Německu, v Itálii a ve Spojených státech. Do školy na protest ale nepůjdou mladí z celého světa - od západní Evropy, přes USA, Brazílii, Chile, Írán, Indii, Japonsko až po Vanuatu, Tanzanii či Panamu. Patrně půjde o dosud nejrozsáhlejší stávku.

"Ke klimatické krizi se musíme konečně postavit jako ke krizi. Jedná se o největší ohrožení v dějinách lidstva a my už nebudeme dál tolerovat nečinnost těch, co ve světě rozhodují, která ohrožuje celou naši civilizaci... Žádáme je, aby přijali zodpovědnost a klimatickou krizi řešili," uzavřela koordinační skupina mladých aktivistů otevřený dopis, který zveřejnil mimo jiné britský list The Guardian. Členkou skupiny je i Thunbergová.