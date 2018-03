Kontakt s mimozemšťany je prý možný už v tomto století

Americký teoretický fyzik a futurista Michio Kaku si myslí, že se lidstvo dostane ještě v tomto století do kontaktu s mimozemšťany. Netuší však, zda se nám podaří rozluštit jejich jazyk, a tudíž s nimi zdárně komunikovat. Známý popularizátor vědy to uvedl na sociální sítí Reddit v rubrice Ask Me Anything (Zeptejte se na cokoliv).

"Osobně si myslím, že ještě v tomto století učiníme kontakt s mimozemskou civilizací tím, že se napojíme na jejich rádiovou komunikaci. Mluvit s nimi ale bude těžké, jelikož mohou být vzdáleni desítky světelných let," překvapil Kaku v diskuzi poněkud šokujícím vyjádřením.

"Mezitím tedy budeme muset rozluštit jejich jazyk, abychom zjistili jejich technologickou úroveň. Budou typ I., II. nebo III.? A jaké budou jejich záměry? Budou expanzivní a agresivní nebo mírumilovní?" položil si otázku.

Onou typologií mimozemšťanů myslel takzvanou Kardašovovou škálu, jež měří technologickou vyspělost civilizace na základě množství energie, které je schopna využít ke komunikaci. Lidstvo zatím není ani na úrovni I., neboť ještě nedokázalo plně využít veškeré zdroje energie (solární, termální, oceánská...), které mu domovská planeta nabízí.

"Další možností je, že jednoduše přistanou na trávníku u Bílého domu a oznámí svou existenci. Ale to nevidím jako příliš pravděpodobné, protože bychom pro ně byli jako lesní zvířata, s nimiž nestojí za to komunikovat," uvedl jednasedmdesátiletý profesor teoretické fyziky, který vyučuje na Newyorské univerzitě.

Kaku také varoval před možným nebezpečím ze setkání s mimozemšťany, kteří jsou mnohem vyspělejší. "Jednoho dne můžeme dostat signál z planety Gliese 832c, ale s odpovědí bychom měli být opatrní. Setkat se s vyspělejší civilizací by mohlo být jako setkání domorodých Američanů s (Kryštofem) Kolumbem. To nedopadlo zrovna nejlépe," uzavřel.