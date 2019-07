Boje u Tripolisu se vyhrocují. Lidé opouštějí své domovy

Boje mezi tripoliskou vládou Faíze Sarrádže uznávanou OSN a samozvanou Libyjskou národní armádou (LNA) vedenou polním maršálem Chalífou Haftarem se v posledních 24 hodinách vyhrocují. S odkazem na vyjádření představitelů tripoliské vlády o tom informovala agentura AP. Obě strany se přitom snaží posunout konflikt z vojenského patu především s pomocí náletů.

Podle anonymních vyjádření činitelů Sarrádžovy vlády zaútočila LNA v noci na sobotu na letiště u města Misuráta, jež leží východně od hlavního města. LNA se přitom také zmocnila vojenského tábora jižně od Tripolisu.

Haftarovy síly se také údajně snaží získat kontrolu nad hlavní silnicí, která vede mezi Tripolisem a Misurátou. Pokud by se jim to podařilo, byla by to podle AP pro vládu podporovanou OSN významná ztráta.

Síly tripoliské vlády ještě v pátek zahájily nálety na leteckou základnu Džufrá, která je hlavním předsunutým bodem pro letecké útoky LNA na Tripolis.

Těžké boje také zuří ve čtvrti Abú Salím, jež se nachází asi sedm kilometrů od centra Tripolisu, a v dalších místech na okraji metropole.

Svržení Kaddáfího

Mediální kancelář Haftarových sil uvedla, že provedla přes deset náletů, jež cílily na místnost, odkud se ovládají turecké bezpilotní letouny, a další cíle v Misurátě a pobřežním městě Syrta. Rovněž sdělila, že LNA získala kontrolu nad vojenským táborem a postoupila v různých oblastech na jihu Tripolisu.

Kvůli bojům se vyprázdnily celé čtvrtě hlavního města. Tisíce afrických migrantů jsou však uvězněny v zadržovacích střediscích blízko fronty. Při náletu na začátku července bylo jedno ze středisek zasaženo, incident si vyžádal přes 50 obětí.

Od roku 2011, kdy byl dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí s pomocí Západu svržen, panuje v Libyi chaos. Sarrádžovu vládu uznávanou OSN podporuje Turecko a Katar, za Haftarem stojí Egypt, Spojené arabské emiráty a Rusko.

Podle Světové zdravotnické organizace si boje od 4. dubna, kdy Haftar zahájil ofenzívu na hlavní město, vyžádaly nejméně 1093 mrtvých a 5752 raněných. Více než sto tisíc lidí kvůli násilnostem opustilo svoje domovy.